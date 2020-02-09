Brexit притормозил разработку Mini нового поколения

Brexit притормозил разработку Mini нового поколения
09 февраля 10:11 2020

Выход Великобритании из Евросоюза повлиял на планы марки – Motor

В конце января Великобритания официально покинула Евросоюз, поэтому MINI пришлось отложить разработку хэтчбека следующего поколения.

Великобритания создала первый в истории прецедент по выходу из Европейского союза. Столь радикальный шаг королевства не мог не повлиять на внутреннюю экономику, в особенности на автопром: британским производителям пришлось вносить серьёзные изменения в свои планы на будущее, чтобы свести к минимуму финансовые потери и попытаться избежать существенного сокращения рабочих мест или закрытия заводов. Отсутствие чётких перспектив в дальнейших торговых отношениях Великобритании с континентальной Европой, в частности, привело к тому, что разработка нового поколения MINI оказалась под вопросом.

Как сообщил в интервью изданию Reuters директор по корпоративным коммуникациям BMW Максимилиан Шеберл, из-за Brexit жизненный цикл хэтчбека MINI текущего поколения будет продлён на неопределённый срок. Данное решение было принято концерном из соображений экономии, так как разработка новой платформы для преемника обойдётся примерно в миллиард евро. Нынешний хэтчбек дебютировал осенью 2013 года: он построен на переднеприводной платформе UKL1, унифицированной с младшими моделями BMW. 2019 год не был удачным для MINI: глобальные продажи марки упали на 4,1% — до 346 639 автомобилей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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