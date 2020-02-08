Dodge Ramcharger 1974
Plymouth Trail Duster 1976
Plymouth Trail Duster 1974
Ramcharger выпускался как трехдверный, полно- или заднеприводный автомобиль, снабжался механическими и автоматическими коробками передач, бензиновыми и дизельными двигателями R6 и V8, объемом от 3,7 до 7, 2 литра мощностью от 150 до 279 лошадиных сил. В среднем автомобиль с V8 объемом 5,2 литра потреблял около 24 литров бензина в городе и 14 на трассе и мог разгоняться до 170 километров в час. Основными его конкурентами были Chevrolet K5 Blazer и Ford Bronco.
Dodge Ramcharger Four by Four 1978
Dodge Ramcharger 1979
Автомобиль имел три генерации. Первая выпускалась с 1974 по 1980 год, вторая с 1981 по 1993 год, а третья с 1999 по 2001 год. Последняя выпускалась в Мексике.
В жизни автомобиль получил распространение как среди любителей внедорожной езды, охотников, рыбаков, любителей активных видов отдыха, так и среди различных служб, включая егерей, спасателей и полицию.
Dodge Ramcharger Patrol Vehicle 1984
Dodge Ramcharger 1987-88
Вообще Dodge Ramcharger являлся настоящим, крепким, рамным, надежным автомобилем, способным как преодолевать тяжелое бездорожье, так и достаточно комфортно доставить пассажиров из точки А в точку Б по шоссе. Про такие еще говорят “Не убиваемый”.
Dodge Ramcharger 1992
Dodge Ramcharger 1999-01
Автомобиль засветился, вернее будет сказать сыграл главную автомобильную роль, в фильме “Одинокий волк Маккуейд” 1983 года, где выступал в качестве служебного автомобиля техасского рейнджера, роль которого исполнил Чак Норрис (Карлос Рэй Норрис).
Кадр из фильма
Чак Норрис
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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