Dodge Ramcharger

Dodge Ramcharger был большим спортивным внедорожником, построенным на шасси короткой версии пикапа Dodge D Series/Ram. Автомобиль имел аналог – Plymouth Trail Duster, выпускавшийся с 1974 по 1981 год.

Ramcharger выпускался как трехдверный, полно- или заднеприводный автомобиль, снабжался механическими и автоматическими коробками передач, бензиновыми и дизельными двигателями R6 и V8, объемом от 3,7 до 7, 2 литра мощностью от 150 до 279 лошадиных сил. В среднем автомобиль с V8 объемом 5,2 литра потреблял около 24 литров бензина в городе и 14 на трассе и мог разгоняться до 170 километров в час. Основными его конкурентами были Chevrolet K5 Blazer и Ford Bronco.

Автомобиль имел три генерации. Первая выпускалась с 1974 по 1980 год, вторая с 1981 по 1993 год, а третья с 1999 по 2001 год. Последняя выпускалась в Мексике.

В жизни автомобиль получил распространение как среди любителей внедорожной езды, охотников, рыбаков, любителей активных видов отдыха, так и среди различных служб, включая егерей, спасателей и полицию.

Вообще Dodge Ramcharger являлся настоящим, крепким, рамным, надежным автомобилем, способным как преодолевать тяжелое бездорожье, так и достаточно комфортно доставить пассажиров из точки А в точку Б по шоссе. Про такие еще говорят “Не убиваемый”.

Автомобиль засветился, вернее будет сказать сыграл главную автомобильную роль, в фильме “Одинокий волк Маккуейд” 1983 года, где выступал в качестве служебного автомобиля техасского рейнджера, роль которого исполнил Чак Норрис (Карлос Рэй Норрис).