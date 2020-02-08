Dodge Ramcharger

Dodge Ramcharger
08 февраля 18:11 2020

Dodge Ramcharger был большим спортивным внедорожником, построенным на шасси короткой версии пикапа Dodge D Series/Ram. Автомобиль имел аналог – Plymouth Trail Duster, выпускавшийся с 1974 по 1981 год.

Dodge Ramcharger 1974

Dodge Ramcharger 1974

Plymouth Trail Duster 1976

Plymouth Trail Duster 1976

Plymouth Trail Duster 1974

Plymouth Trail Duster 1974

Ramcharger выпускался как трехдверный, полно- или заднеприводный автомобиль, снабжался механическими и автоматическими коробками передач, бензиновыми и дизельными двигателями R6 и V8, объемом от 3,7 до 7, 2 литра мощностью от 150 до 279 лошадиных сил. В среднем автомобиль с V8 объемом 5,2 литра потреблял около 24 литров бензина в городе и 14 на трассе и мог разгоняться до 170 километров в час. Основными его конкурентами были Chevrolet K5 Blazer и Ford Bronco.

Dodge Ramcharger Four by Four 1978

Dodge Ramcharger Four by Four 1978

Dodge Ramcharger 1979

Dodge Ramcharger 1979

Автомобиль имел три генерации. Первая выпускалась с 1974 по 1980 год, вторая с 1981 по 1993 год, а третья с 1999 по 2001 год. Последняя выпускалась в Мексике.

В жизни автомобиль получил распространение как среди любителей внедорожной езды, охотников, рыбаков, любителей активных видов отдыха, так и среди различных служб, включая егерей, спасателей и полицию.

Dodge Ramcharger Patrol Vehicle 1984

Dodge Ramcharger Patrol Vehicle 1984

Dodge Ramcharger 1987-88

Dodge Ramcharger 1987-88

Вообще Dodge Ramcharger  являлся настоящим, крепким, рамным, надежным автомобилем, способным как преодолевать тяжелое бездорожье, так и достаточно комфортно доставить пассажиров из точки А в точку Б по шоссе. Про такие еще говорят “Не убиваемый”.

Dodge Ramcharger 1992

Dodge Ramcharger 1992

Dodge Ramcharger 1999-01

Dodge Ramcharger 1999-01

Автомобиль засветился, вернее будет сказать сыграл главную автомобильную роль, в фильме “Одинокий волк Маккуейд” 1983 года, где выступал в качестве служебного автомобиля техасского рейнджера, роль которого исполнил Чак Норрис (Карлос Рэй Норрис).

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Чак Норрис

Чак Норрис

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Автор

Алексей Козлов
Алексей Козлов

Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.

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