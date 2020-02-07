Genesis G90 и Mint Concept завоевали главные призы Good Design Awards 2019

Седан Genesis G90 2020 модельного года и концепт-кар Mint Concept были удостоены главных наград премии GOOD DESIGN® в категории Transportation

Уже пятый год подряд премиальный бренд Genesis становится лауреатом престижной премии. До этого G90 становился обладателем награды в 2015 году, концепт Vision G – в 2016, концепт GV80 – в 2017, а победителями прошлого года стали концепт-кар Essentia и G70.

Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), исполнительный вице-президент, шеф-дизайнер Genesis:

«Genesis как относительно молодой бренд представил дизайн, великолепно перекликающийся с сегментом роскошных автомобилей. G90 – воплощение флагманского транспорта, в то время как концепт-кар Mint заново интерпретирует само понятие роскошного городского автомобиля. Премия GOOD DESIGN® – это наглядное подтверждение того, что мы достигаем высокого уровня, к которому стремимся в нашей работе».

Премия GOOD DESIGN®, существующая с 1960 года, в прошлом году отметила свое 69-летие. Авторитетная награда присваивается выдающимся произведениям в сфере дизайна в различных областях согласно таким критериям, как эстетика, инновационность, технологичность, форма, концепция, функциональность, утилитарность, энергоэффективность и экологичность.

В 2019 году за главный приз GOOD DESIGN® боролись около 900 работ из 38 стран мира.

G90 2020 модельного года получил существенно измененный дизайн экстерьера и интерьера, что дополнительно расширило фирменные черты и понятия бренда, такие как «Атлетичная элегантность» и «Горизонтальная архитектура». Характерный рисунок G-Matrix, вдохновленный потрясающей игрой световых лучей на гранях бриллианта, отразился на головных фарах и задних фонарях, выражая четкие пропорции и сбалансированную архитектуру модели. G90 также стал первым среди автомобилей Genesis, укомплектованных рядом передовых технологий – в частности 12,3-дюймовым дисплеем с навигационной системой и сенсорным управлением, поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, доступной уже в базовой комплектации, и непревзойденным набором систем активной и пассивной безопасности, которые поддерживают стремление бренда обеспечить максимально возможную безопасность пассажиров и повышенный комфорт в любой поездке.

Концепт-кар Mint – городской электрокар, представляющий собой новый тип автомобилей благодаря своему органичному дизайну и инновационным технологиям. Легкая и компактная модель переосмысливает привычную форму городского автомобиля и полностью соответствует потребностям жителей современных мегаполисов. Mint обеспечивает своих владельцев высокой маневренностью и непередаваемыми эмоциями от вождения. Общий мотив отражает спортивный аспект «Атлетичной элегантности», в то время как G-Matrix служит также и для повышения функциональности, улучшая циркуляцию воздуха и вентиляцию пространства вокруг батареи. Он стал превосходной основой для аэродинамичного дизайна и различных поверхностей салона. Вместо традиционного багажного отделения и задней двери Mint получил необычный отсек, доступный через две взмывающие вверх боковые створки.

Будучи истинным «горожанином», Mint получил полностью функциональный интерьер. Уютный салон предлагает внушительное пространство, которое кажется еще более обширным благодаря применению легкой тканевой отделки, кожаного покрытия и окон без стоек. Посадка и выход стали еще проще – в этом владельцам помогает автоматический поворот приборной панели и кресла. Универсальность Mint также поддерживается высокоэффективной батареей, способной обеспечить запас хода до 322 км и поддерживающей режим быстрой зарядки.