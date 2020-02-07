Castrol представляет новое поколение моторных масел специально для городского движения

Castrol Россия представляет новое поколение моторных масел Castrol Magnatec, разработанных специально для современных условий городского вождения.

При создании нового Castrol Magnatec была применена инновационная технология Dualock, которая позволяет снизить износ деталей двигателя до 50% при его прогреве и при движении автомобиля в пробках.

За последние 10 лет число легковых автомобилей на дорогах России увеличилось на 50% . Такое распространение автомобилей неизбежно приводит к крупным дорожным заторам. Уже несколько лет подряд Москва и Санкт-Петербург входят в ТОП-10 городов в мире по степени загруженности дорог. Например, в 2018 году водители Москвы в среднем провели в пробках 210 часов . Современный водитель может начинать движение и останавливаться до 18 тысяч раз в год . В таком режиме движения двигатель подвержен повышенному износу, а нагрузка на важнейшие детали двигателя на холостом ходу может быть до 66% выше по сравнению с движением по свободной дороге.

В ответ на меняющиеся условия вождения в городе компания Castrol разработала новое поколение моторного масла Castrol Magnatec с технологией Dualock. Технология Dualock — это новейшая разработка компании Castrol.

Благодаря новой технологии Dualock два разных типа защитных молекул крепко соединяются друг с другом наподобие замка и притягиваются к деталям двигателя, формируя мощный защитный слой, который снижает износ двигателя до 50% как в период прогрева, так и при движении в городе с частыми остановками.

Артём Луговцев, директор по маркетингу компании Castrol в России: «Castrol потребовалось более 10 лет исследований и тестов и более 3 миллионов километров пробега, чтобы представить новое поколение Castrol Magnatec. Новый Castrol Magnatec с революционной технологией Dulaock создан специально для вождения в таких напряженных условиях и защищает двигатель не только во время прогрева, но и в течение всей поездки в городском режиме с частыми остановками и работой на холостом ходу».

Технология Dualock применяется в продуктах Castrol Magnatec с разными классами вязкости. Моторные масла Castrol Magnatec подходят для автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями и будут доступны в ближайшее время в автосервисах Castrol, на станциях техобслуживания и в магазинах по всей России.

Помимо презентации моторного масла Castrol Magnatec Dualock Артём Луговцев рассказал, как проверять продукцию с брендом Castrol на контрафакт:

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