Castrol представляет новое поколение моторных масел специально для городского движения

При создании нового Castrol Magnatec была применена инновационная технология Dualock, которая позволяет снизить износ деталей двигателя до 50% при его прогреве и при движении автомобиля в пробках.
За последние 10 лет число легковых автомобилей на дорогах России увеличилось на 50%. Такое распространение автомобилей неизбежно приводит к крупным дорожным заторам. Уже несколько лет подряд Москва и Санкт-Петербург входят в ТОП-10 городов в мире по степени загруженности дорог. Например, в 2018 году водители Москвы в среднем провели в пробках 210 часов. Современный водитель может начинать движение и останавливаться до 18 тысяч раз в год. В таком режиме движения двигатель подвержен повышенному износу, а нагрузка на важнейшие детали двигателя на холостом ходу может быть до 66% выше по сравнению с движением по свободной дороге.
В ответ на меняющиеся условия вождения в городе компания Castrol разработала новое поколение моторного масла Castrol Magnatec с технологией Dualock. Технология Dualock — это новейшая разработка компании Castrol.
Благодаря новой технологии Dualock два разных типа защитных молекул крепко соединяются друг с другом наподобие замка и притягиваются к деталям двигателя, формируя мощный защитный слой, который снижает износ двигателя до 50% как в период прогрева, так и при движении в городе с частыми остановками.
Артём Луговцев, директор по маркетингу компании Castrol в России: «Castrol потребовалось более 10 лет исследований и тестов и более 3 миллионов километров пробега, чтобы представить новое поколение Castrol Magnatec. Новый Castrol Magnatec с революционной технологией Dulaock создан специально для вождения в таких напряженных условиях и защищает двигатель не только во время прогрева, но и в течение всей поездки в городском режиме с частыми остановками и работой на холостом ходу».
Технология Dualock применяется в продуктах Castrol Magnatec с разными классами вязкости. Моторные масла Castrol Magnatec подходят для автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями и будут доступны в ближайшее время в автосервисах Castrol, на станциях техобслуживания и в магазинах по всей России.
Артём Луговцев, директор по маркетингу Castrol РоссияПомимо презентации моторного масла Castrol Magnatec Dualock Артём Луговцев рассказал, как проверять продукцию с брендом Castrol на контрафакт:
Артём Луговцев, директор по маркетингу Castrol Россия
Помимо презентации моторного масла Castrol Magnatec Dualock Артём Луговцев рассказал, как проверять продукцию с брендом Castrol на контрафакт:
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