Полицейские Нур-Султана составили ТОП-нарушителей ПДД с иностранными номерами

Как это ни странно, список злостных нарушителей возглавляют автовладельцы, чьи транспортные средства состоят на иностранном учете.
Водители незарегистрированных в Казахстане автомобилей нарушали правила систематически и грубо, чувствуя свою безнаказанность.
Как известно, начиная с октября 2019 года, административная полиция получила доступ к базам страховых компаний. До этого времени владельцы авто с иностранными номерами совершили правонарушений на общую сумму 817 миллионов тенге. Однако более 93 % штрафов так и не были оплачены. А самое главное, водители пользовались своей “неуязвимостью” и создавали на дорогах для других участников движения помехи и аварийные ситуации.
Первое место этого анти-рейтинга занял водитель автомашины марки “BMW”, состоящий на учете в Республике Армения. Водитель этого автомобиля – гражданин Казахстана 1989 г.р. совершил в прошлом году 437 административных правонарушений.
369 административных правонарушений совершено на автомобиле “Toyota Camry”. Машина так же состоит на учете в соседнем государстве и принадлежит мужчине 1969 г.р. Он занял “почетное” второе место.
Третье и четвертое места одновременно занимает мужчина 1987 г.р., который является владельцем сразу двух автомобилей, тоже состоящих на учете в Армении. На автомашине марки “Toyota IPSUM” он совершил 72 административных правонарушения. А на “Nissan Tida” — 69, в общей сложности 141 правонарушение.
На пятом месте – 29-летний житель столицы. На своем автомобиле марки “Porsche Cayenne” он нарушил правила дорожного движения 74 раза. Машина зарегистрирована за рубежом.
C 2014 года www.amsrus.ru
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