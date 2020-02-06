Полицейские Нур-Султана составили ТОП-нарушителей ПДД с иностранными номерами

Столичный департамент полиции составил рейтинг водителей, игнорирующих правила дорожного движения, передает Toppress.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как это ни странно, список злостных нарушителей возглавляют автовладельцы, чьи транспортные средства состоят на иностранном учете.

Водители незарегистрированных в Казахстане автомобилей нарушали правила систематически и грубо, чувствуя свою безнаказанность.

Как известно, начиная с октября 2019 года, административная полиция получила доступ к базам страховых компаний. До этого времени владельцы авто с иностранными номерами совершили правонарушений на общую сумму 817 миллионов тенге. Однако более 93 % штрафов так и не были оплачены. А самое главное, водители пользовались своей “неуязвимостью” и создавали на дорогах для других участников движения помехи и аварийные ситуации.

Рейтинг водителей-нарушителей за 2019 год

Первое место этого анти-рейтинга занял водитель автомашины марки “BMW”, состоящий на учете в Республике Армения. Водитель этого автомобиля – гражданин Казахстана 1989 г.р. совершил в прошлом году 437 административных правонарушений.

369 административных правонарушений совершено на автомобиле “Toyota Camry”. Машина так же состоит на учете в соседнем государстве и принадлежит мужчине 1969 г.р. Он занял “почетное” второе место.

Третье и четвертое места одновременно занимает мужчина 1987 г.р., который является владельцем сразу двух автомобилей, тоже состоящих на учете в Армении. На автомашине марки “Toyota IPSUM” он совершил 72 административных правонарушения. А на “Nissan Tida” — 69, в общей сложности 141 правонарушение.

На пятом месте – 29-летний житель столицы. На своем автомобиле марки “Porsche Cayenne” он нарушил правила дорожного движения 74 раза. Машина зарегистрирована за рубежом.