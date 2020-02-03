Пользователей каршеринга массово штрафуют за чужие поломки

Пользователи каршеринга жалуются, что сервис штрафует их за поломки, к которым они не причастны. По словам автомобилистов, с их счетов без предупреждения списывают крупные суммы – Коммерсантъ

Причем сами они уверяют, что в ДТП не попадали, бордюры и другие машины не задевали. Почему происходят подобные истории? И что об этом говорят в самом сервисе каршеринга? Разбирался Александр Рассохин.

Поездка на арендованной у «Делимобиля» машине у Марины Томбасовой заняла всего три минуты, за которые удалось проехать лишь один километр. Автомобиль грязный, дорогу через лобовое стекло не разглядеть, что происходит сзади, через боковые зеркала не видно. Поэтому москвичка припарковала машину, завершила аренду и ушла. А спустя несколько дней ей пришло уведомление о штрафе. Сервис списал с ее карты 17,2 тыс. руб., рассказала она “Ъ FM”:

«В качестве обоснования штрафа они прислали одну фотографию бампера какого-то автомобиля с повреждением. Ни регистрационного знака, ни привязки к местности, никакого доказательства, что это тот автомобиль, которым воспользовалась я. Диалог с клиентской службой компании у меня затянулся уже больше чем на месяц. Они разговаривают скриптами».

По правилам большинства сервисов каршеринга, водитель перед арендой должен сообщить компании о неисправностях или повреждениях автомобиля, иначе возмещать ущерб придется ему. По всей видимости, и в этом случае треснутый бампер заметил следующий клиент. По версии Марины, машину могли повредить перед его приходом. Кто знает, что в это время происходило? Автомобиль могла задеть проезжающая мимо машина, либо ударить кто-то из прохожих. Тем более что такое случается.

“Ъ FM” нашел сразу несколько подобных историй. Например, москвич Илья Романов рассказал, что компания также сняла с его карты 17,2 тыс. руб.

«Я ничего нигде не карябал, ни с кем не сталкивался. Попросил фотографию, мне прислали на почту. Меня смутило, что фотография эта сделана уже не во дворе, а на мойке. То есть видно покарябанный бампер — там такие царапины, что даже если бы я где-то шаркнул об какой-то бордюр, они бы были другого вида. Видно, что они нанесены как будто гвоздем»,— поделился Илья.

Но почему виновным оказывается тот, кто завершил аренду? И как каршеринг должен себя вести в такой ситуации? Пресс-секретарь «Делимобиля» Алена Балакирева подтвердила “Ъ FM”, что, согласно правилам, такие ситуации тщательно проверяются. Но в случае с Мариной сотрудники этого не сделали: «Если мы не уверены в том, что, например, данное правонарушение и данные повреждения автомобиля относятся к конкретному клиенту, мы должны обзвонить пятерых последних арендаторов, спросить их о поездках. Кроме того, у нас же есть данные о треке, мы можем посмотреть, где машину оставляли, где и когда брали, куда она ездила. Мы можем с официальным запросом обратиться либо к ГИБДД, либо к городу и запросить данные с камер».

В «Делимобиле» ситуацию назвали некрасивой, свою вину признали и пообещали вернуть девушке деньги. Не исключено, что этому помогла огласка. Но человеческий фактор действует всегда. И если сотрудники допускают такие ошибки, как водителю доказать свою невиновность? Трудностей с этим быть не должно, настаивает партнер юридической компании FMG Group Петр Петров:

«Все это оспоримо. И следует подать претензию к каршеринговой компании, если будет отказано в удовлетворении претензии, то есть все основания для того, чтобы обращаться в суд и в судебном порядке взыскивать с каршеринговой компании данные денежные средства. Разбирательство может занять порядка двух-трех месяцев».

В компании «Делимобиль» рассказали, что вскоре сервис добавит новую функцию. Пользователи после поездки смогут сфотографировать машину и отправить снимки через приложение, тем самым подтверждая, что автомобиль цел. В результате количество спорных ситуаций сведется к нулю, надеются в компании.

В январе стало известно, что крупнейший каршеринг-сервис России «Яндекс.Драйв» собирается до конца года выйти на европейский рынок. Компания планирует в тестовом режиме запустить около тысячи электрокаров в нескольких городах Европы.