Dodge показал на видео экстремальный кроссовер Durango SRT Hellcat

Его могут оснастить 717-сильным V8 с приводным нагнетателем

Компания Dodge намекнула на появление в модельном ряду еще более мощной версии кроссовера Durango. Такой автомобиль, с логотипом Hellcat, мелькает в новом рекламном ролике, посвященном выходу девятой части «Форсажа».

В видео представлена вся нынешняя SRT-линейка Dodge. В кадре друг за другом появляются Charger SRT Hellcat Widebody, 808-сильный Challenger SRT Hellcat Redeye, Durango SRT и уже ставший историй 852-сильный Challenger SRT Demon. Кроме того, в ролике пару раз можно увидеть Durango с логотипом Hellcat, что может говорить о планах подразделения SRT по расширению модельного ряда.

Такой кроссовер, скорее всего, оснастят компрессорным HEMI V8 6.2, развивающим 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Агрегат совместят с восьмидиапазонным автоматом TorqueFlite и полным приводом. Менее мощный Durango SRT, с 481-сильным мотором, разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды. Вседорожник с приставкой Hellcat должен быть ощутимо быстрее — например, Jeep Grand Cherokee Trackhawk с таким же двигателем разгоняется до ста за 3,7 секунды.

По материалам Motor.