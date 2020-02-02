Пикап Mercedes-Benz X-класса снимут с производства

Теперь официально: пикап X-класса, представленный всего два с половиной года назад, будет снят с производства, не дождавшись даже планового рестайлинга

Слухи о его скорой отставке появились еще полгода назад, когда концерн Daimler из-за убытков начал заниматься сокращением расходов. Первым кандидатом на вылет стал именно пикап, который так и не смог оправдать ожиданий маркетологов. Производство будет прекращено в мае этого года.

Mercedes-Benz X-класса создан на основе пикапа Nissan Navara — от него достались шасси, каркас кузова и гамма четырехцилиндровых двигателей. Успеха на рынке X-класс не добился: в 2018 году продано 16700 машин. А уже в 2019-м спрос пошел вниз: 15300 экземпляров, из которых на Россию, по официальным данным, пришлось 547 автомобилей. Планам выпускать X-класс в Аргентине не суждено было сбыться, так что производственная площадка в Испании так и осталась единственным для модели заводом, а запланированный ранее выход на рынки Южной Америки в итоге не состоялся.

Модификации с двигателем V8 и удлиненной грузовой платформой не увидят свет. Тем не менее X-класс пока еще можно купить: стартовая цена на пикап в комплектации Pure с турбодизелем 2.3 (163 л.с., 400 Нм), шестиступенчатой «механикой» и полным приводом — 3 млн 222 тысячи рублей.

Источник Авторевю.