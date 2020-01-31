Geely зарезервировала в России имена для новых моделей

Geely зарезервировала в России имена для новых моделей
31 января 12:11 2020

Компания Geely зарегистрировала в России новые товарные знаки Antares и Sirius. Автомобили с такими названиями прежде не были представлены в линейке Geely и ее брендов

Обращение “РГ” за комментариями в официальному дистрибьютору прояснило только его непричастность к факту регистрации, это инициатива китайского офиса компании.

Астрономическая тематика названий наводит на версию, что это электромобили или гибриды, так как под брендом Polestar (в переводе – “Полярная звезда”) совместного предприятия с Volvo в Китае собирают дорогостоящие, богато оснащенные и высокоскоростные электромобили.

В модельной линейке Geely есть три подзаряжаемых гибрида и электромобиль. Но в России представлены только машины с бензиновыми двигателями, это седан Emgrand 7 и кроссоверы Emgrand X7 и Atlas. Готовится к выходу на российский рынок третий кроссовер Coolray размером с Hyundai Creta.

Как уже сообщала “РГ”, оснащаться он будет 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем двух вариантов – мощностью 150 и 177 л.с. Продажи Coolray начнутся в первом квартале текущего года.

Источник Российская газета.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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