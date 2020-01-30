Новый Kia Sorento сфотографировали без камуфляжа

Шпионы сфотографировали ходовой прототип Kia Sorento четвертого поколения (фотографы уверяют, что снимки сделаны в Южной Корее, хотя подтверждения этому нет) – Onliner

Фотографии опубликовал сайт The Korean Car Blog и отметил, что официальная премьера кроссовера пройдет 17 февраля. Традиционно первым рынком, где стартуют продажи новой Kia, станет Южная Корея. Нынешнее поколение паркетника выпускается с 2014 года.

Пока официально не заявлено, но можно предположить, что европейская премьера Sorento’2021 состоится в Женеве в марте текущего года. Кроссовер уже прошел весь цикл предсерийных испытаний и обрел финальный внешний вид. По сравнению со скучным и довольно «пресным» предшественником новый Sorento выглядит очень эффектно. В агрессивной передней части здорово обыграна сложная форма решетки радиатора и LED-оптика c тремя выделенными блоками.

Сзади автомобиль стал солиднее за счет вертикальных полосок фонарей и большого монолита пятой двери. В салоне все стало намного премиальнее, словно машина собирается конкурировать с BMW X5. Здесь уже и цифровая приборная панель, и продуманный центральный тоннель с множеством блоков управления, и мощный развлекательный комплекс.

Ожидается, что машина поступит в продажу с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 2 до 2,4 литра. Будет и гибридная версия, как в новой Sonata. Не исключено, что роль флагманской версии отведут 3,8-литровому варианту мощностью 291 л. с. Основными конкурентами кроссовера выступают Ford Explorer, Mazda CX-9, Jeep Grand Cherokee, Skoda Kodiaq, Toyota Highlander, Nissan Murano и др.