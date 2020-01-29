Средний размер автокредита в России достиг рекорда

Средний размер автокредита в России достиг исторического максимума в 2019 году и составил 769 тыс. рублей. За последние 12 месяцев сумма займов выросла на 9,2%, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 млрд рублей на покупку транспортных средств

Сообщается, что только в декабре средний размер кредитов, которые брали жители нашей страны, составил 845 тыс. рублей. Это больше, чем в последнем месяце 2018 года, на 9,6%.

“Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений”, – приводят РИА Новости сообщение бюро кредитных историй “Эвифакс”.

Также эксперты отмечают, что впервые с 2015 года кредитные организации выдали россиянам займов на 62,1 млрд рублей в период с августа по декабрь.

Несмотря на положительную динамику, специалисты в отрасли не спешат давать оптимистичные прогнозы на 2020 год. Ожидается, что в первом полугодии основной потребительский спрос будет ориентирован на бюджетные автомобили, которые попадают под программы господдержки.

Всего по итогам прошлого года россияне купили 1,75 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это меньше, чем годом ранее, на 2,3%. При этом и автопроизводители, и дилеры прогнозируют дальнейшее снижение рынка.

По материалам Quto.