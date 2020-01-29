Шины Michelin выбраны в качестве первичной комплектации для малых самолетов

Шины Michelin Pilot выбраны в качестве первичной комплектации для малых самолетов CIRRUS SR и Trac

Уникальный производственный процесс позволяет получить оптимально сбалансированные характеристики, которые обеспечивают плавность хода и равномерный износ. Таким образом, шины помогают сохранять заданное направление движения при рулежке, взлете и посадке винтового самолета.

Устойчивость к воздействию озона и УФ-лучей, которая сохраняется с течением времени, обеспечивает возможность всепогодного применения. Две широкие канавки эффективно отводят воду из пятна контакта, препятствуя возникновению аквапланирования при движении на мокром покрытии.

«Летные училища — это десятки тренировочных посадок в неделю. Поэтому для оснащения учебного самолета Cirrus Trac мы предлагаем безопасные и прочные шины», — прокомментировал г-н Севенер.

Шины PILOT для самолетов серий Cirrus SR и Trac будут доступны в следующих типоразмерах и партийных номерах:

15×6.0-6/6/160, основные колеса, 025-501-0;

5.00-5/6/160, передние шасси, 025-309-0.

Первый высокоскоростной самолет Cirrus серии SR был поставлен в 1999 году. С его появлением частная авиация вышла на новый уровень благодаря интуитивно понятному оборудованию, революционным характеристикам и передовым системам безопасности, включая парашютную систему, разработанную Cirrus.

В последующие годы Cirrus Aircraft продолжает задавать стандарты в малой авиации. А в 2016 году, представив Vision Jet, первый в мире одномоторный частный самолет, компания открыла новую страницу в истории индивидуальных перелетов.

В 1981 году Мишлен создает первые в мире радиальные авиационные шины. Сегодня компания предлагает широкую линейку радиальных и диагональных моделей для оснащения коммерческих, военных и используемых для региональных перевозок воздушных судов, а также самолетов для малой авиации. Мишлен является надежным партнером производителей в области первичной комплектации, оснащая более половины всех новых самолетов малой авиации.