Официальные итоги совместного конкурса Haval и Xiaomi

Лидер среди китайских автомобильных брендов HAVAL и международная технологическая компания Xiaomi подвели итоги партнерского конкурса #счатливые48, который проводился в 2019 году в рамках сотрудничества брендов. Участником конкурса мог стать каждый покупатель смартфона Xiaomi Redmi Note 8T.
Главным счастливчиком стал житель Санкт-Петербурга Андрей Славин, который получил возможность безвозмездно пользоваться автомобилем HAVAL F7x в течение трех лет, также бесплатный суточный тест-драйв купе-кроссовера получили еще 47 победителей.
Благодаря сотрудничеству компаний все приверженцы брендов HAVAL и Xiaomi смогли получить дополнительные выгоды. Пользователи Xiaomi получали дополнительную скидку при покупке автомобиля HAVAL, в свою очередь, покупатели автомобилей марки HAVAL смогли приобрести со скидкой продукцию Xiaomi.
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