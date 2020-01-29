Официальные итоги совместного конкурса Haval и Xiaomi

Официальные итоги совместного конкурса Haval и Xiaomi
29 января 17:11 2020

Названы официальные итоги совместного конкурса бренда HAVAL и компании Xiaomi #счастливые48, главным победителем которого стал житель Санкт-Петербурга

Лидер среди китайских автомобильных брендов HAVAL и международная технологическая компания Xiaomi подвели итоги партнерского конкурса #счатливые48, который проводился в 2019 году в рамках сотрудничества брендов. Участником конкурса мог стать каждый покупатель смартфона Xiaomi Redmi Note 8T.

Главным счастливчиком стал житель Санкт-Петербурга Андрей Славин, который получил возможность безвозмездно пользоваться автомобилем HAVAL F7x в течение трех лет, также бесплатный суточный тест-драйв купе-кроссовера получили еще 47 победителей.

Благодаря сотрудничеству компаний все приверженцы брендов HAVAL и Xiaomi смогли получить дополнительные выгоды. Пользователи Xiaomi получали дополнительную скидку при покупке автомобиля HAVAL, в свою очередь, покупатели автомобилей марки HAVAL смогли приобрести со скидкой продукцию Xiaomi.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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