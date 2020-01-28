Водителю-забастовщику, перекрывшему на фуре улицу в Москве, выплатили часть зарплаты

В центре Москвы образовалась пробка. И застряли в ней не только легковые автомобили, но еще и общественный транспорт – маршрутки и трамваи – Amsrus

Обычно это случается из-за крупного ДТП или какого-нибудь ЧП. Но на этот раз движение перекрыл водитель фуры, решивший таким образом привлечь внимание общественности к своему недобросовестному работодателю. Якобы тот не выплачивает вовремя зарплату, да еще и долг на него повесил. Несправедливо.

«Застрявшие машины гудели на всю улицу, но этому пикетчику было все равно», – рассказал «КП» автолюбитель и очевидец событий Виктор Марков. – «Он залез на крышу своей фуры и стал вещать о своих проблемах. Я, конечно, очень ему сочувствую. Но нельзя же и других так подставлять. Лично я опоздал на важную встречу».

Водила тем временем размахивал руками и проклинал начальника. Якобы тот, стервец, заставляет его ездить по России на убитых грузовиках. Да еще делать ремонт за свой счет. А кто будет кормить семью?

В результате утихомирить революционера удалось только сотрудникам ГИБДД. Которые к тому же выписали шоферу несколько штрафов за проезд под запрещающими знаками.

А вечером того же дня стало известно, что Федеральная служба по труду и занятости после этого случая начала проверку. И установила, что работодателем дальнобойщика является «Транспортные технологии», которое зарегистрировано в Ростовской области.

«Более того, в результате принимаемых мер водителю, который перекрыл движение, выплатили 41 тысячу рублей», – добавили «КП» в Роструде.

По некоторым данным, это не весь долг начальника. Но хотя бы его часть. Несанкционированный митинг все-таки принес свои плоды.