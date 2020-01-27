Новый Bentley Flying Spur в деталях

Исключительный интерьер нового Flying Spur: самая сложная отделка салона в истории Bentley

Более трех километров нитей требуется для каждого интерьера флагманского седана

Непревзойденная роскошь салона с отделкой из экологически чистой кожи

Приверженность Bentley инновациям и исключительному вниманию к деталям

В отделке салона нового Flying Spur задействована команда из 141 специалиста, которые сшивают вместе 350 деталей отделки из кожи

Созданная вручную внутренняя отделка элегантного и динамичного Flying Spur впечатляет изысканностью и роскошью

В создании уникального интерьера задействована команда из 141 специалиста марки, использующая более трех километров нитей, чтобы сшить вместе 350 уникальных деталей из кожи, которые затем дополняются 60 изготовленными на заказ элементами.

Чтобы достичь высочайшего уровня мастерства и изучить множество приемов, необходимых для создания внутренней отделки автомобилей Bentley, требуется минимум пять месяцев обучения под руководством высококвалифицированных инструкторов. Именно поэтому каждый интерьер Bentley соответствует самым высоким стандартам.

Для изготовления элементов отделки салона по-прежнему используются только шкуры быков из Северной Европы, являющиеся побочным продуктом мясной промышленности. В зонах с более умеренным климатом меньше насекомых, что обеспечивает естественное отсутствие дефектов на коже.

Клиентам Bentley на выбор доступны эксклюзивные цвета внутренней отделки: 14 оттенков кожи, которая может быть дополнена контрастной строчкой, представленной в 23 цветах.

Центральный элемент салона Flying Spur, рулевое колесо – одно из самых сложных изделий в автомобильной промышленности, изготавливаемых вручную с использованием кожи. Пять метров нити проходят через 352 отверстия для создания 168 оригинальных крестообразных стежков. На работу с одним рулевым колесом у мастера Bentley уходит три с половиной часа, при этом он использует пару особых игл, а движения его рук настолько сложны, что не могут быть воспроизведены машиной.

Благодаря использованию швейных машин пяти типов толщина нити на различных элементах отличается по всему салону, что демонстрирует невероятную сложность и детализацию внутренней отделки Flying Spur. Например, строчки вокруг компонентов подушки безопасности выполняются более тонкой нитью: главным приоритетом остается безопасность.

На сборку вручную всех четырех невероятно комфортных сидений нового Flying Spur требуется 12 часов работы. Еще одна необычная деталь, украшающая подголовник каждого сиденья – вышитая эмблема Bentley, состоящая из 5103 стежков.

Дверные вставки отделаны рельефной кожей со стеганым рисунком в форме ромбов. Такой рисунок используется в автомобильной промышленности впервые, он позаимствован у концептуальной модели Bentley EXP 10 Speed 6.