УАЗ Пикап возглавил список лидеров продаж

Модель ульяновского бренда очередной год подряд занимает высшую строчку рейтинга продаж в сегменте. По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего в 2019 году на российском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых пикапов. Более трети из них приходится на УАЗ Пикап – предпочтения отечественному производителю за отчетный период отдали 3600 клиентов.
Столь весомый результат обусловлен оптимальным сочетанием качеств УАЗ – практичности, функциональности, надежности, адекватной цены и достойных характеристик. Еще один немаловажный параметр – ликвидность на вторичном рынке – удостоился высокой оценки по итогам ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобиля «Residual Value-2019» того же аналитического агентства «АВТОСТАТ».
УАЗ Пикап оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. В прошлом году список вариантов оснащения пополнился современными опциями, повысившими уровень комфорта и безопасности.
По словам заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «УАЗ» Сергея Травкина, компания не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит процесс обновления модели, стартовавший осенью 2018 года.
«В соответствии с пожеланиями клиентов в 2019-м мы расширили список оборудования для всех комплектаций. А уже в ближайшие месяцы выведем на рынок УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Аналогичный агрегат устанавливается на внедорожник Патриот, и покупательские отзывы носят исключительно позитивный характер».
C 2014 года www.amsrus.ru
Цена и только цена играет главную роль 🙂
Те, у кого есть деньги на Ford F-150 или RAM1500, ни за что не купят ЭТО.
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