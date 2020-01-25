УАЗ Пикап возглавил список лидеров продаж

УАЗ Пикап возглавил список лидеров продаж
25 января 22:11 2020

УАЗ Пикап вновь доказал свою состоятельность, возглавив список лидеров продаж на рынке новых пикапов в России по итогам минувшего года

Модель ульяновского бренда очередной год подряд занимает высшую строчку рейтинга продаж в сегменте. По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего в 2019 году на российском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых пикапов. Более трети из них приходится на УАЗ Пикап – предпочтения отечественному производителю за отчетный период отдали 3600 клиентов.

Столь весомый результат обусловлен оптимальным сочетанием качеств УАЗ – практичности, функциональности, надежности, адекватной цены и достойных характеристик. Еще один немаловажный параметр – ликвидность на вторичном рынке – удостоился высокой оценки по итогам ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобиля «Residual Value-2019» того же аналитического агентства «АВТОСТАТ».

УАЗ Пикап оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. В прошлом году список вариантов оснащения пополнился современными опциями, повысившими уровень комфорта и безопасности.УАЗ Пикап – лидер продаж

По словам заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «УАЗ» Сергея Травкина, компания не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит процесс обновления модели, стартовавший осенью 2018 года.

«В соответствии с пожеланиями клиентов в 2019-м мы расширили список оборудования для всех комплектаций. А уже в ближайшие месяцы выведем на рынок УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Аналогичный агрегат устанавливается на внедорожник Патриот, и покупательские отзывы носят исключительно позитивный характер».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Yury Kalinin
    25 января, 22:16 #1 Yury Kalinin

    Цена и только цена играет главную роль 🙂
    Те, у кого есть деньги на Ford F-150 или RAM1500, ни за что не купят ЭТО.

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