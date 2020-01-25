Седан Alfa Romeo Giulia получит экстремальную версию

Компания Alfa Romeo может выпустить новую модификацию седана Giulia. В случае появления на рынке эта машина станет одним из самых мощных серийных седанов в мире

Новая версия «Джулии» получит обозначение GTA — Gran Turismo Alleggerita, эта машина в ассортименте бренда встанет на ступеньку выше «заряженной» версии Quadrifoglio.

Главная особенность спецверсии — двигатель мощностью 630 л.с., сообщает портал Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники. Автомобиль получит тот же мотор, что и Giulia Quadrifoglio, но двигатель V6 объемом 2,9 л с двумя турбинами подвергнут доработкам. Увеличение мощности от такого «тюнинга» существенное — 120 л.с., крутящий момент будет больше 600 Нм. Мотор построен в сотрудничестве с Ferrari и изготовлен из алюминия, что позволило снизить общий вес автомобиля.

Кузов версия GTA также будет легче, чем у Quadrifoglio примерно на 20 килограммов, что наверняка скажется на динамических качествах машины. А вот распределение веса по осям вряд ли изменится — у Quadrifoglio это идеальное для получения удовольствия от быстрого вождения сочетание 50/50.

Итальянские дилеры просят за Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio минимум 86 тысяч евро — это около 5 800 000 рублей. Учитывая увеличенную мощность и другие доработки, а также лимитированный выпуск, версия GTA наверняка будет стоить дороже.

Покажут машину в июне 2020 года в Милане, премьера пройдет на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею итальянской марки.

По материалам Авто Mail.ru.