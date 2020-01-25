Лесники пилили дерево — ствол упал на кабину едущего МАЗа и придавил водителя

В конце сентября мастер леса и лесник спиливали деревья, находившиеся на территории лесосеки под Борисовом вблизи проезжей части – Onliner

Один из стволов упал на кабину грузового автомобиля, проезжающего мимо. Ствол травмировал водителя. В результате происшествия грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Шофер скончался на месте. На днях состоялся суд по этому делу. Каково решение?

На начальной стадии разбирательства следователи установили, что мужчины осуществляли лесосечные работы по собственной инициативе в нерабочее время и не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности, предупреждающими надписями, запрещающими движение людей и транспортных средств. Было возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РБ — «Причинение смерти по неосторожности».

Дело было рассмотрено судом Борисовского района.

«Находясь в выходной день на делянке в лесопользовании, не приняв надлежащих мер по обеспечению безопасности людей и машин в опасной зоне при проведении валки сосны, допустили падение указанной сосны на кабину двигающегося по автодороге МАЗа, — сообщили в пресс-службе Верховного суда. — В результате при падении дерева на кабину автомобиля 60-летнему водителю В. причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Обвиняемый В. и К. признаны виновными в причинении смерти по неосторожности».

Приговор — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года каждому. Также мужчинам предстоит выплатить в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.