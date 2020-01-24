В Москве водитель фуры перекрыл Бауманскую улицу: “у него семь детей и их нечем кормить”

В Москве водитель фуры перекрыл Бауманскую улицу: “у него семь детей и их нечем кормить”
24 января 16:25 2020

В центре Москвы почти на полчаса перекрыли движение на улице Бауманская. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения в Twitter.

Согласно сообщению, причиной перекрытия стала фура, которая сейчас находится на обочине, и затруднений в движении нет.

В столичном управлении ГИБДД РБК сообщили, что движение на Бауманской, 53 было перекрыто с 9:05 до 9:35 мск. Там уточнили, что информация об авариях на этом участке дороги не поступала.

Очевидец происшествия сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату. Еще одна очевидица рассказала, что не услышала, что именно кричал мужчина.

«Что кричал, не слышала. Видела машину ДПС. Подходили к нему, беседовали. Как он слез, я не видела. Видела в окно — где-то в 9:30–9:40 уехал», — отметила она.

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.

дальнобойщик перекрыл фурой бауманскую улицу

Фото: Ваня Володькин (VK)

Информацию о затруднении движения также подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отказавшись сообщить подробности.

По данным Life:

“Мужчина, забравшись на крышу машины, жаловался на тяжёлую жизнь, нехватку денег и постоянные штрафы”.

Инцидентом заинтересовалась омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, которая сообщила, что проверит информацию о невыплате зарплаты водителю. Она также рассказала, что вопросом мужчины займутся, если компания, в которой он работал, является московской.

Неравнодушные свидетели забастовки предложили помочь мужчине материально. В комментариях в навигаторе они попросили мужчину написать номер банковской карты.

Водитель решил заблокировать дорогу прямо под окнами своего работодателя у Бауманской — компании “Транспортные технологии”. По его словам, начальство заставляет ездить на неисправной тачке, ему постоянно приходят штрафы, а дома ждут 7 детей – Mash.

В свою очередь под данным “Подъем” на водителя составили протокол по статье 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей: “он использовал фургон своего работодателя и его действия квалифицированы как действия юридического лица”. “Транспортные технологии” пока не прокомментировали ситуацию с невыплатой зарплаты водителю.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Анатолий Славин
    24 января, 16:56 #1 Анатолий Славин

    За Едро голосовал? А за Путина? Крымнаш кричал? 😕

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