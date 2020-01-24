В Москве водитель фуры перекрыл Бауманскую улицу: “у него семь детей и их нечем кормить”

Согласно сообщению, причиной перекрытия стала фура, которая сейчас находится на обочине, и затруднений в движении нет.
В столичном управлении ГИБДД РБК сообщили, что движение на Бауманской, 53 было перекрыто с 9:05 до 9:35 мск. Там уточнили, что информация об авариях на этом участке дороги не поступала.
В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить. pic.twitter.com/na0OfsOgLP— baza (@bazabazon) January 24, 2020
В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить. pic.twitter.com/na0OfsOgLP
— baza (@bazabazon) January 24, 2020
Очевидец происшествия сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату. Еще одна очевидица рассказала, что не услышала, что именно кричал мужчина.
«Что кричал, не слышала. Видела машину ДПС. Подходили к нему, беседовали. Как он слез, я не видела. Видела в окно — где-то в 9:30–9:40 уехал», — отметила она.
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Фото: Ваня Володькин (VK)
Информацию о затруднении движения также подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отказавшись сообщить подробности.
По данным Life:
“Мужчина, забравшись на крышу машины, жаловался на тяжёлую жизнь, нехватку денег и постоянные штрафы”.
Инцидентом заинтересовалась омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, которая сообщила, что проверит информацию о невыплате зарплаты водителю. Она также рассказала, что вопросом мужчины займутся, если компания, в которой он работал, является московской.
Неравнодушные свидетели забастовки предложили помочь мужчине материально. В комментариях в навигаторе они попросили мужчину написать номер банковской карты.
Водитель решил заблокировать дорогу прямо под окнами своего работодателя у Бауманской — компании “Транспортные технологии”. По его словам, начальство заставляет ездить на неисправной тачке, ему постоянно приходят штрафы, а дома ждут 7 детей – Mash.
В свою очередь под данным “Подъем” на водителя составили протокол по статье 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей: “он использовал фургон своего работодателя и его действия квалифицированы как действия юридического лица”. “Транспортные технологии” пока не прокомментировали ситуацию с невыплатой зарплаты водителю.
C 2014 года www.amsrus.ru
За Едро голосовал? А за Путина? Крымнаш кричал? 😕
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