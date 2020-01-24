В Москве водитель фуры перекрыл Бауманскую улицу: “у него семь детей и их нечем кормить”

В центре Москвы почти на полчаса перекрыли движение на улице Бауманская. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения в Twitter.

Согласно сообщению, причиной перекрытия стала фура, которая сейчас находится на обочине, и затруднений в движении нет.

В столичном управлении ГИБДД РБК сообщили, что движение на Бауманской, 53 было перекрыто с 9:05 до 9:35 мск. Там уточнили, что информация об авариях на этом участке дороги не поступала.

В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить. pic.twitter.com/na0OfsOgLP — baza (@bazabazon) January 24, 2020