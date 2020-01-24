Самый доступный Tesla Model Y оценили в 48 тысяч долларов

Как правило, перед запуском новой модели Илон Маск проводит громкую PR-компанию, используя, в том числе и популярность своего twitter-аккаунта

Судя по всему, новая Tesla Model Y может стать первым исключением из этого правила. В тот момент, пока глава Tesla делится успехами собственной космической программы, компания без лишнего шума регистрирует в США VIN-коды новых кроссоверов и выставляет на официальном сайте цены.

На данный момент официально не сообщается когда именно первые владельцы смогут получить собственные Model Y. Ранее речь шла о том, что первые поставки ожидаются не ранее осени 2020-го. Но, по информации издания TheDriven, первых владельцев этой модели в Tesla могут осчастливить уже через две недели. При этом, журналисты ссылаются не на утечку внутри компании, а на пост в Twitter, сделанный пользователем с ником Moez. Впрочем, в издании уверяют, что этот человек владеет более чем проверенной информацией.

По данным Auto.Ria, Tesla принимает заказы на три версии кроссовера. Самым доступным станет заднеприводный паркетник в модификации Long Range, за который американцы попросят около 48 тысяч долларов. Самый дорогой Model Y оценили в 61 тысячу долларов. За эти деньги вы получаете полноприводный электрический кроссовер в исполнении Performance.