Паркетник с электронным ручником Skoda Kamiq обогнал по популярности Hyundai Creta

Компактный паркетник Skoda Kamiq оказался популярнее бестселлера Hyundai Creta

В модельной линейке Skoda этот компактный паркетник появился еще в 2018 году, а осенью 2019-го производитель предложил покупателям его купеобразную версию – Kamiq GT.

Эксперты подсчитали, что в декабре 2019-го дилерам Skoda в Китае удалось продать 8 095 кроссоверов Skoda Kamiq. Этот показатель называют лучшим с момента выхода новинки на рынок. Неугасающий интерес покупателей позволил Kamiq обойти по продажам кроссоверы KIA Sportage и Hyundai Creta, разошедшиеся в количестве 6 180 и 8 040 машин соответственно. По итогам 2019-го Skoda Kamiq был продан более 52 600 раз. Кроссовер, чья длина достигает 4 390 мм, базируется на платформе PQ25.

В моторную гамму переднеприводного SUV вошли полуторалитровый 110-сильный «атмосферник», сочетающийся с 5МКПП или 6АКПП, а также 116-сильный турбомотор с рабочим объемом 1,2 литра, связанный с семиступенчатым «роботом».

Покупатели базовых версий кроссовера могут рассчитывать на ABS и систему стабилизации, сразу четыре подушки безопасности, кондиционер с ручным управлением, многофункциональный руль, парктроник, аудиосистему и легкосплавные колесные диски на 16 дюймов. Топовые версии получают современную мультимедиа с тачскрином, цифровую «приборку», электронный «ручник», климат-контроль, люк с электроприводом, более крупные диски на 18 дюймов, кожаную отделку в салоне и пр. В китайских автосалонах за Skoda Kamiq просят от 109 900 до 139 900 юаней (984 000 – 1 253 000 рублей).

По данным источника: carsweek.ru