Академия безопасного вождения Ford обучила по новым методикам 22 000 водителей

С сентября по декабрь 2019 года более 22 000 человек стали студентами Академии безопасного вождения Ford. Обучение проводилось в форматах онлайн-школы для начинающих водителей и практических занятий для профессионалов

С момента запуска онлайн-школы в конце августа и до конца 2019 года количество учащихся в Академии безопасного вождения Ford достигло 21 842 человек. Доступный всем желающим онлайн-курс академии Ford включает шесть уроков: от правильного осмотра автомобиля перед поездкой до безопасного выполнения обгона, изучать которые можно в любое удобное время. После завершения обучения выдается сертификат о прохождении курсов.

Специально для водителей легкого коммерческого транспорта в 2019 году программа бесплатных занятий была адаптирована, и более 550 водителей из Москвы и Уфы прошли новый курс. На практических занятиях с водителями коммерческого транспорта работали профессиональные тренеры, среди которых победители российских и международных соревнований по автоспорту. Тренеры прошли обучение и подготовку за рубежом.

Перед началом тренинга водители и тренеры делятся своим опытом и разбирают теоретические вопросы. Практическая часть разделена на 3 модуля: техника торможения и прогнозирование остановочного пути, экстренное маневрирование, слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве.

Обучающая программа «Академия безопасного вождения Ford» была запущена в России в 2014 году в рамках глобальной социальной программы Ford Driving Skills for Life. Партнером Ford Motor Company Fund выступает экспертный центр «Движение без опасности». За 5 лет реализации проекта на территории России, тренинги были проведены в 17 регионах, в них приняли участие более 8 000 человек, в том числе 800 водителей социального транспорта.