Новые правила регистрации автомобилей обернулись ловушкой для водителей

В России с января 2020 года вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Как оказалось, они обернулись ловушкой для водителей – Mk.ru

В частности, дилеры все еще не выдают номера на новые машины. Однако сотрудники ГИБДД уже предупреждает о штрафах за езду без них.

По данным Autonews.ru, без прикрученных номеров водители зарегистрированных новых автомобилей не могут покинуть пределы дилерских центров своим ходом. В противном случае они рискуют попасть на штраф в 5 тысяч рублей или лишиться прав на 3 месяца.

А еще потенциальными нарушителями оказались водители, обратившиеся для постановки на учет новой машины в МРЭО других регионов. Там у них нет регистрации по месту жительства.

В случае, если удастся поставить на учет машину, то ей присвоят только виртуальный госномер. Саму алюминиевую табличку в отделении выдать не могут. Также владельцу придется печатать номер самому в специализированной организации. А из-за того, что ездить на зарегистрированном автомобиле без госномера нельзя, то отправиться за знаками придется своим ходом либо на эвакуаторе.