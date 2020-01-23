Kia Motors и Favorit Motors представляют новый формат дилерского центра

В Москве начал работу радикально обновленный дилерский центр KIA «Favorit Motors», расположенный по адресу Ленинский проспект, д. 146

Центр занимает общую площадь 1 989 кв. м и станет для KIA Motors в России первым опытом трансформации точки продаж и обслуживания в многоцелевое пространство, отвечающее повышенным запросам аудитории. Уникальный совместный проект – демонстрация инновационного подхода KIA к ведению бизнеса, в соответствии с нашим слоганом «Искусство удивлять», который удачно воплощен FAVORIT Motors. Современное и удобное пространство спроектировано таким образом, чтобы создать непринужденную, комфортную атмосферу для знакомства с брендом и продуктами KIA, а также положительные впечатления от посещения дилерского центра.

«Автомобильная индустрия проходит период радикальной трансформации, развитие электронных систем меняет сценарии выбора и принятия решений. Поэтому становится особенно важным создание комфортного окружения, в котором уровень стресса будет предельно снижен», – прокомментировал Александр Мигаль, управляющий директор KIA Motors Russia & CIS, – «дилерский центр FAVORIT Motors – наш первый шаг в этом направлении в России».

В просторном шоу-руме площадью более 511 кв. м. кроме привычной экспозиции модельного ряда KIA выделена зона для кофейни международной сети Coffeeshop Company. Это дает возможность насладиться высококачественными напитками и кондитерскими изделиями, а также меняет привычные процедуры рассмотрения, приобретения и обслуживания автомобиля. Посетители нового шоурума смогут изучить модели марки KIA, сконфигурировать автомобиль в нужной комплектации, узнать о технологиях KIA, отдохнуть и приятно провести время с семьей.

«Открытие нового проекта совместно с KIA Motors Rus Russia & CIS и Coffeeshop Company направлено на создание экосистемы, дополненной местами притяжения и философией, ориентированной на сообщество, – отмечает Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS. – Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса – базовый элемент нашей стратегии».

Слесарный цех площадью 713 кв. м оборудован 11 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 230 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки Kia.

Дилерский центр KIA «FAVORIT Motors Ленинский проспект» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

В московском регионе действует 31 дилер бренда KIA, за 2019 год здесь было продано свыше 67 000 автомобилей, при этом доля рынка составила 14%. Реновация шестого дилерского центра Kia под управлением группы компаний «FAVORIT Motors» является знаком дальнейшего укрепления партнерства между компаниями и позволит бренду закрепить свое лидерство в одном из крупнейших регионов страны.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «FAVORIT Motors Ленинский проспект» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 99 городах России работает 197 дилерских центров KIA.