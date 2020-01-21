В продавца подержанного Toyota Land Cruiser выстрелили из арбалета

Во Владивостоке потенциальный покупатель ранил из арбалета продавца, после чего угнал его внедорожник и скрылся

О случившемся инциденте сообщает издание VL.ru со ссылкой на УМВД по Владивостоку. Сообщается, что злоумышленника, оказавшегося жителем Хабаровского края, удалось задержать по горячим следам. Он признался в содеянном и на данный момент находится под стражей.

Владелец Toyota Land Cruiser Cygnus рассказал сотрудникам полиции, что решил продать свой внедорожник и встретился с потенциальным покупателем. Когда мужчины обсуждали условия предстоящей сделки, покупатель внезапно достал необычное оружие, выстрелил в 37-летнего хозяина Land Cruiser и уехал на его автомобиле.

Как сообщает Авторамблер, продавец обратился за медицинской помощью и был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Против угонщика с арбалетом заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ – “Разбой, совершенный в крупном размере”. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Более четверти россиян боятся самостоятельно продавать автомобиль. Десятая часть жителей России берет с собой друзей и родных на встречу с потенциальным покупателем, а 2% даже нанимают для продажи профессионалов.