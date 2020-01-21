Mitsubishi Motors в России объявила планы на 2020 год

На ежегодной пресс-конференции, компания Mitsubishi подвела итоги 2019 года и представила свои планы развития на 2020 год

Всего с января по декабрь 2019 года было реализовано 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391).

Главными задачами на 2020 год компания считает продолжение стартовавшего в 2019 году обновления дилерской сети в соответствии с новыми стандартами марки, начало сотрудничества с компанией Yandex, а также запуск обновлённых моделей – ASX и Pajero Sport.

Все детали по сотрудничеству с компанией Яндекс будут объявлены 25 февраля 2020 года.

В 2019 году 27 дилерских центров были переоформлены согласно новым стандартам. Дилерская сеть увеличилась до 112 центров по всей России, 12 из которых открыли свои двери для посетителей впервые. В 2020 году запланировано переоборудование ещё 36-ти дилерских центров, расширение дилерской сети не ожидается.

Кроме того, учитывая непростую рыночную ситуацию, обеспечение доступной цены для клиентов стало более важным для успеха на рынке. В этом смысле Mitsubishi уделяет больше внимания продажам автомобилей с пробегом по программе “Diamond Car”. Результаты продаж по этой программе с января по декабрь 2019 года достигли 2 800 автомобилей, что на 5% выше результатов 2018 года. И это не предел для роста.

В модельном ряду также ожидаются изменения – весной 2020 года в России появится обновлённый ASX. Этот компактный кроссовер занимает третью строчку по объёмам продаж не только в России, но и в мире, и играет ключевую роль в стратегии развития бренда. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. Старт продаж в России запланирован на апрель 2020 года.

Не менее важной станет и вторая половина года. В декабре в России появится обновленный Pajero Sport. Этот мощный внедорожник пользуется неизменным успехом в России и является второй по популярности моделью марки Mitsubishi, после Outlander. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели.

Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Motors, заявил: