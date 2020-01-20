В России предложили наказывать за использование Instagram за рулем

Российских водителей могут начать штрафовать за выход в прямой эфир в Instagram при управлении автомобилем на скорости – Авторамблер

По мнению запреда комитета Госдумы по транспорту Александра Старовойтова, водители отвлекаются на приложение, что повышает риск возникновения ДТП. Об этом сообщает в понедельник агентство “Москва”.

Идентифицировать вышедшего в прямой эфир водителя-блогера Старовойтов предлагает по самому прямому эфиру, выложенному в stories в приложении.

Что касается введения наказания за просмотр любых видео во время вождения, то, по мнению депутата, механизм будет сложно разработать.

“Я сам много раз наблюдал: ты едешь за рулем и видишь, что одна машина начинает притормаживать, совершать непонятные маневры, равняешься с ним, смотришь – человек опустил голову в телефон. С тем же успехом он может отвлекаться на просмотр фильма”, – отметил Старовойтов.

Ранее сообщалось, что к 2022 году в России появится система слежения за водителями, которая будет следить за уровнем усталости, а также сможет распознать, если водитель закурит или отвлечется на смартфон.