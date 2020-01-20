В аэропорту Внуково из-за начала строительства метро закрыли два паркинга

На территории столичного аэропорта Внуково стартует строительство новой станции метро, из-за этого закрылись два паркинга, сообщается в официальном Twitter-аккаунте аэрогавани

«У нас есть хорошая новость: начинается строительство метро «Внуково»! Но есть и не очень хорошая: нам пришлось закрыть паркинги 3 и 4, потому что они попадают в зону строительства», — говорится в сообщении.

Многоуровневые паркинги 1 и 2 продолжают свою работу, пассажиры и провожающие могут оставить там свои машины.

Станция метро «Внуково» станет частью нового участка Калининско-Солнцевской линии. Полностью работы планируется завершить до конца 2022 года. Станция Московского метрополитена во Внукове будет интегрирована с аэропортом подземным пешеходным переходом.

Источник РИАМО.