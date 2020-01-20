Стало известно, когда россияне смогут оформлять ДТП с помощью ЭРА-ГЛОНАСС

Российские водители смогут оформлять аварии по европротоколу с использованием системы ЭРА-ГЛОНАСС с 2021 года. При этом не нужно будет фотографировать автомобили – все данные поступят в страховые компании автоматически

Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

По его словам, технические средства, необходимые для оформления ДТП через систему, интегрируют с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО до конца 2020 года.

К середине года РСА приступит к разработке документации для создания программного обеспечения, с помощью которого зафиксированные при аварии данные будут передаваться в ЭРА-ГЛОНАСС, затем в АИС ОСАГО, а далее – страховщикам.

Директор по управлению и развитию продуктов АО “ГЛОНАСС” Артем Климовский заявил, что, когда технология будет разработана, будет достаточно просто нажать кнопку SOS при аварии, и система передаст все данные в страховую компанию автоматически.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, подразумевающий введение штрафа на сумму 5 тыс. руб. за оставление места аварии.

Источник Авторамблер.