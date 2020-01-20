Chevrolet Corvette С8 Stingray продан за 3 млн долларов

Первый среднемоторный Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения приобрел основатель и владелец гоночной команды NASCAR Рик Хендрик

Chevrolet Corvette C8 Stingray с VIN номером 001 стал одним из лотов аукциона Barrett-Jackson в Аризоне, куда в эти выходные съехали коллекционеры со всех уголков планеты. Здесь нашла своего владельца первая Toyota Supra и Ford Mustang Shelby GT500, которые были проданы за 2.1 млн долларов и 1.1 млн долларов соответственно. Но «звездой» аукциона стал новый Corvette, за который 70-летний Рик Хендрик выложил 3 млн долларов США.

Как сообщает Autoua.net, средства, вырученные от продажи Corvette C8 Stingray, первой Supra и Mustang Shelby GT500, будут переданы благотворительным организациям, в частности, Детройтскому детского фонду, занимающемуся строительством школ в Детройте.

За 3 миллиона долларов Хендрик получил автомобиль, упакованный всеми доступными опциями. В салоне спорткара установлены черные сидения с красной строчкой и красные ремни безопасности. Кроме того, в стоимость вошла доставка «двухдверки» с завода в Боулинг-Грин, штат Кентукки, в которой он сможет принять участие, а также экскурсия в Corvette Museum в Боулинг-Грин и сертификат подлинности.

«Я – наркоман Corvette номер один в мире благодаря Chevrolet и Barrett-Jackson, потому что они всегда выбирают благотворительные организации, которые так хороши и помогают многим людям», – сказал Хендрик.

В 2016 году там же в Скотсдейле Рик Хендрик приобрел за $1.2 млн купе Acura NSX, а ранее первый экземпляр Chevrolet Corvette Stingray за $1.15 млн, Corvette Z06 за $1 млн и 600-сильный седан BMW M5 «30 Jahre» за $700 тыс.