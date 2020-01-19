В России владельца обязали нанести на автомобиль полицейскую маркировку

Хозяин ранее угнанного автомобиля из Подмосковья первым попал под действие нового закона – Motor

ГИБДД России сообщило о первом случае нанесения специальной полицейской маркировки на побывавший в угоне автомобиль. Процедура была проведена за счёт владельца в соответствии с нововведениями, вступившими в силу с января 2020 года. Цена услуги официально не называется: по прогнозам экспертов, маркировка обойдётся в 5-15 тысяч рублей.

Новая норма коснётся владельцев автомобилей с нечитаемыми идентификационными номерами кузова или рамы. Под действие закона попадут обладатели ранее угнанных машин, возвращённых хозяину с «перебитыми» номерами, владельцы старых или битых автомобилей, у которых VIN-номер повреждён коррозией или в результате механических воздействий.

Поправки в федеральный закон № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 года № 1653. Нововведения вступили в силу с января 2020 года.

Необходимость дополнительной полицейской маркировки может быть выявлена в результате экспертизы ГИБДД: в таком случае сотрудники полиции направят владельца в сертифицированную лабораторию или на завод с автоматическим маркиратором.

Плата за «дублирование» идентификационного номера будет взиматься с хозяина транспортного средства. ГИБДД подчёркивает, что со списком организаций, которые могут наносить полицейскую маркировку, можно ознакомиться на сайте Минпромторга.

По оценке Госавтоинспекции, ежегодно в России выявляется несколько тысяч автомобилей с нечитаемыми номерами кузова или рамы. Судя по фотографиям на сайте ГИБДД, первым под действие нового закона попал владелец ранее угнанного седана Mercedes-Benz C-Class в кузове W204.

В полицейском ведомстве утверждают, что нововведение позволит автовладельцам в будущем избежать проблем в виде повторных экспертиз при перерегистрации автомобилей.