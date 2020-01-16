УАЗ Патриот спецверсия Antarctic Edition

В год Антарктиды в России компания УАЗ выводит на рынок лимитированную серию своего флагманского внедорожника

Спецверсия Antarctic Edition — дань великому открытию поистине планетарного масштаба. В январе 1820 года участники экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шестом месяце тяжелейшего кругосветного плавания наткнулись на ледяную стену «белого континента» — загадочной, холодной и щедрой на природные ресурсы Антарктиды. Без преувеличения подвиг русских моряков отпечатался в веках примером неиссякаемых веры в успех, силы воли и мужества.

В ознаменование 200-летия открытия шестого материка компания УАЗ выпускает лимитированную партию УАЗ Патриот. Внедорожник в исполнении Antarctic Edition олицетворяет собой дух свободы, приглашая окунуться в мир комфортных путешествий. Автомобиль с надежными бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Н•м), 5-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом обеспечивает уверенность управления как на дороге, так и за ее пределами.

Эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик» контрастирует с черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора. Узнаваемость модели усиливают экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства. Образ венчают противотуманные фары и шильды с указанием спецверсии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

Лимитированная серия создана на основе комплектации «Оптимум», обогащенной многочисленными опциями. В перечень стандартного оснащения Antarctic Edition входит «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. Уровень комфорта повседневной эксплуатации повышают кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона. За доплату список оборудования пополнят климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».

Тираж УАЗ Патриот Antarctic Edition, производство которого стартует в марте 2020 года, ограничен 200 экземплярами. На автомобили распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тысяч километров пробега.