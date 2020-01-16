Россия — самый быстрорастущий рынок концерна BMW Group

Россия — самый быстрорастущий рынок концерна BMW Group
16 января 13:11 2020

Прошедший год стал для BMW Group Россия одним из самых успешных за 20-летнюю историю работы компании

В 2019 году клиентам передано более 46,5 тысячи автомобилей, мотоциклов и скутеров. Россия второй год подряд остается рынком № 1 по темпам роста продаж в мире.

Продажи новых автомобилей BMW выросли на 17% и достигли отметки 41 520 единиц. По итогам года бренд стал лидером рынка в сегменте премиальных легковых автомобилей. Это позволило бренду войти в топ-10 по объему продаж и по росту доли рынка среди легковых марок. Более 60% продаж пришлось на SUV-модели.

Бренд MINI также отметился позитивной динамикой: клиентам передано 2 524 автомобиля, то есть на 8% больше, чем годом ранее.

В сегменте мототехники BMW Motorrad добился роста на 20% — было продано 2 450 мотоциклов и макси-скутеров.

«Этот год был особенным для нас — компания отметила 20-летие работы в России, и нам удалось добиться по-настоящему выдающихся результатов. Бренд BMW стал главным драйвером роста в премиальном классе, мы достигли лидерства во всех приоритетных сегментах, и наши новинки с большим успехом встречены российскими клиентами. В 2020 год мы также смотрим с оптимизмом: он будет непростым, так как ожидается дальнейшее сокращение рынка, но у нас хороший потенциал не только для сохранения, но и для увеличения нашей доли в России», — комментирует генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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