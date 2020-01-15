Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2019 году

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2019 году
15 января 19:11 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 404,5 тыс. единиц, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году (5 млн 425,5 тыс. шт.)

Первенство здесь традиционно принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в 2019 году пришлась почти четверть (24,9%) от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 346,5 тыс. штук, что на 3,4% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат равен 597,6 тыс. подержанных экземпляров (-0,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (303,9 тыс. шт.; +0,7%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (284,6 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (265 тыс. шт.; +9,7%).

Половина из представленных в ТОП-10 марок показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет уже упомянутая KIA. Среди марок, находящихся в «отрицательной» зоне, максимальный спад перепродаж зафиксирован у отечественной LADA (-3,4%).

В модельной структуре вторичного рынка лидерство в 2019 году сохранила LADA 2114 с объемом 136,6 тыс. машин – на 7,1% меньше, чем в 2018 году. На втором месте по-прежнему Ford Focus (133 тыс. шт.; -3,3%), который удерживает титул самой продаваемой в России иномарки с пробегом. Замыкает тройку лидеров LADA 2107 (118,4 тыс. шт.; -7,7%). На четвертую строчку рейтинга поднялся Hyundai Solaris (109 тыс. шт.; +11,7%), а пятой стала LADA 2170 (106,6 тыс. шт.; -3%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, только четыре по итогам 2019 года находятся «в плюсе». Наибольший рост рынка здесь демонстрирует KIA Rio (+16,3%). А сильнее всего упали перепродажи у отечественной LADA 2110 (-10,6%).

Kia Rio 2017

Kia Rio

Отметим также, что по итогам декабря 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 460,3 тыс. единиц, показав снижение на 0,8%.

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в 2019 году (шт.)

Марка20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1LADA1 346 5191 393 504-3,4112 966116 689-3,2
2TOYOTA597 612602 557-0,851 05650 4631,2
3NISSAN303 940301 8170,725 52925 606-0,3
4HYUNDAI284 581270 8855,124 86523 9583,8
5KIA264 957241 5519,723 50121 6728,4
6CHEVROLET234 161237 574-1,419 18120 393-5,9
7VOLKSWAGEN219 236214 9882,019 15719 263-0,6
8FORD210 799216 594-2,717 67918 653-5,2
9RENAULT203 032193 6294,918 46717 4945,6
10MITSUBISHI162 096164 618-1,513 75714 275-3,6
Всего по России5 404 5165 425 510-0,4460 343464 149-0,8

Топ-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в 2019 году (шт.)

Модель20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1LADA 2114136 589146 986-7,111 10611 995-7,4
2FORD FOCUS133 014137 485-3,311 18811 882-5,8
3LADA 2107118 397128 284-7,79 29210 168-8,6
4HYUNDAI SOLARIS108 97397 52811,79 6908 9098,8
5LADA 2170106 590109 830-3,09 5379 750-2,2
6TOYOTA COROLLA103 727105 303-1,58 5218 669-1,7
7KIA RIO101 57187 31316,39 2688 02415,5
8LADA 211097 117108 580-10,67 9198 849-10,5
9LADA 4X494 03593 1930,98 4788 3241,9
10TOYOTA CAMRY83 06180 3283,47 4897 0845,7
Всего по России5 404 5165 425 510-0,4460 343464 149-0,8

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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