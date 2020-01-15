Kia объявляет результаты продаж в России за декабрь и по итогам 2019 года

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ объявляет, что в декабре 2019 года было реализовано 18 007 автомобилей KIA, что сопоставимо с показателями аналогичного месяца прошлого года

За год продажи новых автомобилей бренда на российском рынке составили 225 901 штук (-0,7%), что позволило сохранить лидерство среди представленных в России иностранных автомобильных брендов. При этом в целом рынок новых автомобилей в стране сократился в 2019 году на 2,6%. Рыночная доля KIA за истекший год увеличилась на 0,4% и составила 13%.

Лидером продаж российской линейки KIA неизменно остается семейство моделей Rio, выпускающееся на заводе в Санкт-Петербурге. В декабре было реализовано 6 669 седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X-Line, а за весь 2019 год продажи моделей этого семейства составили 92 475 автомобилей. Второе место по популярности уверенно сохраняет мировой бестселлер марки – кроссовер Sportage. Его продажи возросли как в декабре (3 259 автомобиля, +18,3% относительно декабря 2018), так и по итогам года (34 370 автомобилей, +5,2%). Седан бизнес-класса Optima в 2019 году оказался одной из наиболее успешных моделей, не только заняв третье место в линейке KIA по уровню спроса по итогам года, но и продемонстрировав стабильную положительную динамику. В декабре клиентам было передано 1 669 автомобилей Optima (+15,1% к декабрю 2018), а за год продажи модели возросли на 23,4% и достигли 25 707 единиц.

В пятерку наиболее популярных моделей KIA по итогам года вошли также стильный городской кроссовер Soul (18 514 автомобилей, +8,7%) и «европейское» семейство компактных моделей Ceed (хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и первый в истории бренда «шутинг-брейк» ProCeed), продажи которого составили 16 203 автомобиля.

Весьма успешным оказалось решение по сохранению на российском рынке двух поколений «глобального» седана KIA Cerato. Предлагающий отличное соотношение цены и качества Cerato Classic и один из наиболее продвинутых в своем сегменте Cerato нового поколения продемонстрировали прирост спроса на 35,4% (14 994 автомобиля в 2019 году на фоне 11 068 за 2018).

Доля корпоративных сделок в декабре 2019 года составила 13,4% от общего объема продаж KIA в России: юридические лица приобрели 2 417 автомобилей. По итогам года корпоративные продажи выросли на 6,1% (31 523 автомобиля в 2019 году против 29 708 в 2018), а их доля в годовом объеме составила 14% (+1%).

В декабре более 37% от розничных продаж KIA Motors Rus было совершено с использованием кредитных предложений KIA Finance. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 75 тысяч клиентов, что на 3% больше чем за аналогичный период 2018 года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 41% от общего числа кредитных договоров.

Всё большей популярностью пользуется программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». Рост продаж в ее рамках стабильно увеличивается уже четвертый год подряд более, чем на четверть (+27% в 2019 году, +28% в 2018). Клиенты в 2019 году остановили свой выбор на 8 087 автомобилях с пробегом, сертифицированных официальными дилерскими центрами бренда. При этом в декабре отмечен рост интереса на 62% по сравнению с декабрем 2018 года: в рамках программы «KIA Уверен» за месяц было приобретено 797 автомобилей. Успешным показателям программы способствовало и всё более широкое вовлечение в нее дилерских центров бренда. Если в конце 2018 года проведение сертификации автомобилей с пробегом обеспечивало 86 дилеров KIA, то к концу 2019 года их число возросло до 116.

На данный момент в России действует 197 дилерских центра, расположенных в 99 городах.

Объём продаж автомобилей KIA в России в декабре и за 12 месяцев 2019 года