Компания Porsche увеличила продажи в 2019 году на десять процентов

Автомобили Porsche пользуются как никогда большой популярностью: в 2019 году клиентам по всему миру было передано 280 800 автомобилей – это на 10 процентов больше, чем в прошлом году

В наибольшей степени возросли продажи модельных рядов Cayenne и Macan: во всем мире было продано 92 055 автомобилей Cayenne, это на 29 процентов больше, чем годом ранее. Современная модель Cayenne на всех рынках доступна с 2019 года, с недавнего времени также и плагин-гибрид. Весной на рынок поступил еще один, еще более спортивный модельный вариант – Cayenne Coupé. Продажи Macan составили 99 944 автомобилей, что по сравнению с 2018 годом соответствует росту на 16 процентов.

«Мы очень рады выдающемуся результату, который показывает большой интерес к нашим спортивным автомобилям по всему миру. Мы гордимся тем, что повысили привлекательность бренда Porsche и уровень взаимодействия с клиентами, используя новые подходы, – говорит Детлеф фон Платен, член правления, ответственный за продажи и маркетинг компании Porsche AG. – Мы оптимистично настроены на то, что в 2020 году сможем поддерживать высокий спрос – в том числе благодаря новым моделям и полному портфелю заказов на новый Taycan».

Самый высокий рост продаж в Германии и в Европе

На родном немецком рынке и на европейском рынке в целом компания Porsche достигла наиболее высокого роста продаж – 15 процентов. В Германии клиентам было передано 31 618 автомобилей, во всей Европе – 88 975 автомобилей. Штутгартский производитель спортивных автомобилей показал рост продаж также и на обоих своих крупнейших рынках сбыта. В Китае было продано 86 752 автомобиля – на 8 процентов больше, чем в 2018 году. На 8 процентов вырос и объем продаж Porsche в США – здесь клиентам было передано 61 568 автомобилей. Таким образом, производитель спорткаров успешно преодолел общую тенденцию ослабления экономического положения на этих двух рынках. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Среднем Востоке продажи Porsche в истекшем финансовом году возросли на 7 процентов – до 116 458 автомобилей.