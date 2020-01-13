Nissan может выйти из альянса с Renault

Nissan может выйти из альянса с Renault
13 января 14:11 2020

В разрыве отношений виноват Карлос Гон, который весьма удачно совершил побег из Токийской тюрьмы – Motor Page

Как сообщает газета Financial Times, руководство японского концерна Nissan разрабатывает тайный план для выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Причина разрыва — негативное влияние на партнерство ситуации с экс-главой Nissan Карлосом Гоном. По сведениям издания Nissan планирует завершить сотрудничество с французами в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав руководства.

Любопытно, что в Renault надеются на лучшее. Президент французского концерна Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утиду, предположительно, все еще тесно сотрудничает с Сенаром по запуску новых проектов.Nissan может выйти из альянса с Renault

На тему:

  Article "tagged" as:
NissanRenaultальянс
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volvo изучает кенгуру

Volvo изучает кенгуру 2

Новый Focus почти без камуфляжа

Новый Focus почти без камуфляжа 0

Новый тягач Ford Trucks F-MAX впервые представили на выставке «АСМАП-2019»

Новый тягач Ford Trucks F-MAX впервые представили на выставке «АСМАП-2019»

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.