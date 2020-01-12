В Москве сфотографировали новый Volkswagen Polo

Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы – Российская газета

Фото автомобиля в странном “оперении” опубликовал в своём профиле пользователь Cadiol. Судя по шильдику, решётке радиатора и фарам, перед нами Volkswagen Jetta, но какая-то уж очень компактная – размером с Polo, и явно с импровизированными “грилем” и оптикой. Здесь стоит обратить внимание на форму кузова – лифтбек, в котором безошибочно узнаётся новый Rapid, который вот-вот появится у дилеров Skoda.

На самом деле мы имеем дело с обычной практикой мирового автопрома, когда агрегаты тестируют на так называемых мулах. Во-первых, такой подход позволяет сэкономить время и деньги: новый Rapid уже выпускается в России, и у него одна платформа с Polo, поэтому компании не нужно ждать, когда будут завезены новые пресс-формы и отлажено оборудование. Во-вторых, видя в этом случае маскировку под VW Jetta, автопроизводитель по понятным причинам пытается скрыть новинку.

Точной даты начала производства нового Polo (как вы понимаете, на старой платформе) пока нет. Предполагаем, что продажи могут начаться весной.

В настоящее время Volkswagen Polo предложен с атмосферными “четвёрками” мощностью 90 и 110 л.с., а также со 125-сильным турбированным 1.4 TSI. Доступные коробки передач: 5-ступенчатая МКП и 6- или 7-скоростная DSG. Цена седана в самой доступной комплектации – от 699 900 рублей.