Известна дата появления “малыша” Harley-Davidson

Мотоцикл получит двигатель объемом 338 см3

Американцы из Harley-Davidson официально подтвердили, что проект малокубатурного мотоцикла уже находится в работе. Новинка будет разрабатываться в сотрудничестве со специалистами компании Qianjiang, которая является “дочкой” Geely и владельцем итальянского бренда Benelli.

В сердце аппарата будет установлена 338-кубовая “двойка”, в основу которой лег агрегат объемом 300 см3 от Benelli 302S. На китайском байке двигатель выдает 38 л. с. и 25,6 Нм максимального крутящего момента.

Ожидается, что новый HD разделит шасси, силовые агрегаты и электронику с новой моделью Benelli. Основные различия между моделями будут заключаться в настройках подвески и дизайне.

Премьера малокубатурника состоится в июне 2020-го, а во второй половине года мотоцикл может появиться в продаже. На данный момент известно о планах производителя продавать “малыша” Harley-Davidson на рынках Азии, однако не исключено, что география может значительно расшириться после выхода модели на рынок.

Источник Quto.