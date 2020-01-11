В Nissan заново изобрели шумоизоляцию

В Nissan заново изобрели шумоизоляцию
11 января 10:11 2020

Японский автопроизводитель представил уникальный акустический метаматериал — сотовое шумоизоляционное покрытие, которое по всем параметрам превосходит традиционные аналоги

Новый акустический материал имеет сотовую структуру и покрыт изолирующей пластиковой плёнкой. Он противостоит вибрациям воздуха и ограничивает уровень шума в широком спектре (500–1200 Гц). По словам японцев, новое покрытие обеспечивает современный уровень изоляции от внешних шумов (дорожных или звуков мотора), при этом весит в четыре раза меньше применяемых сегодня материалов.В Nissan заново изобрели шумоизоляцию

Последний параметр очень важен, так как, по мнению представителей Nissan, новый материал можно будет применить в тех местах автомобиля, где в настоящее время изоляция не используется по соображениям уменьшения лишнего веса. Кроме того сообщается, что переход на такой шумопоглощающий материал, как минимум не увеличит, а как максимум — снизит затраты на производство.

По материалам Motor Page.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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