Бывший глава Nissan уехал из Японии в Ливан за несколько месяцев до суда

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон уехал из Японии в Ливан после того, как его отпустили под залог перед судом по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом сообщает Reuters

Гон подтвердил эту информацию, отметив, что он «не сбежал от правосудия», а «избежал несправедливости и политического преследования».

По его словам, судебная система Японии использует «дискриминацию» и «игнорирует юридические обязательства» страны по международным договорам.

Как сообщает Телеканал Дождь, у Гона есть французское, бразильское и ливанское гражданство. По данным японского телеканала NHK, похожий на Гона человек прилетел в международный аэропорт Бейрута на частном самолете и под другим именем.

Суд над Карлосом Гоном должен начаться в апреле. Его обвиняют в налоговых преступлениях и мошенничестве. По версии следствия, он скрыл в декларации о доходах 82 миллиона долларов за десять лет и переписал на Nissan собственные убытки в 17 миллионов долларов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.