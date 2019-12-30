Изменение ценовой политики Subaru в 2020 году

В конце ноября 2019 правительство РФ приняло решение о значительном увеличением ставки утилизационного сбора с января 2020 года

Напомним, рост ставки в среднем составит более 110%. В связи с чем Subaru вынужденно пересмотреть свою ценовую политику.

Поскольку все автомобили, продаваемые на территории РФ, производятся и поставляются из Японии, в связи с чем проходят все процедуры таможенного оформления на общих основаниях, рост цен на автомобили, произведенные в 2020 году, составит от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации.

При этом Subaru продолжат предлагать клиентам автомобили исключительно японской сборки и сохраняет специальные программы на покупку автомобилей.

В начале 2020 года на складе дилеров еще будут доступны автомобили 2019 года выпуска по текущим ценам. Кроме этого, во всех салонах Subaru действуют выгоды по программе Subaru Upgrade (trade-in), специальные ставки по кредиту в рамках программы Subaru Drive и выгоды по программе лояльности I`m a Subarist. Каждый покупатель получает в подарок комплект зимних шин Nokian Hakkapeliitta до конца января 2020 года.