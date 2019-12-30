Изменение ценовой политики Subaru в 2020 году

Изменение ценовой политики Subaru в 2020 году
30 декабря 19:11 2019

В конце ноября 2019 правительство РФ приняло решение о значительном увеличением ставки утилизационного сбора с января 2020 года

Напомним, рост ставки в среднем составит более 110%. В связи с чем Subaru вынужденно пересмотреть свою ценовую политику.

Поскольку все автомобили, продаваемые на территории РФ, производятся и поставляются из Японии, в связи с чем проходят все процедуры таможенного оформления на общих основаниях, рост цен на автомобили, произведенные в 2020 году, составит от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации.

При этом Subaru продолжат предлагать клиентам автомобили исключительно японской сборки и сохраняет специальные программы на покупку автомобилей.

В начале 2020 года на складе дилеров еще будут доступны автомобили 2019 года выпуска по текущим ценам. Кроме этого, во всех салонах Subaru действуют выгоды по программе Subaru Upgrade (trade-in), специальные ставки по кредиту в рамках программы Subaru Drive и выгоды по программе лояльности I`m a Subarist. Каждый покупатель получает в подарок комплект зимних шин Nokian Hakkapeliitta до конца января 2020 года.

На тему:

  Article "tagged" as:
Subaruрост цен
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Haval расширяет дилерскую сеть в России

Haval расширяет дилерскую сеть в России

Hyundai CRADLE расширяет экосистему партнеров в сфере мобильности

Hyundai CRADLE расширяет экосистему партнеров в сфере мобильности 0

В Краснодарском крае из-за ливней начались массовые расследования в отношении чиновников

В Краснодарском крае из-за ливней начались массовые расследования в отношении чиновников 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.