Toyota придумала название для нового кроссовера

Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку марки Toyota на новое название для кроссовера

В декабре нынешнего года японская компания Toyota подала патентную заявку на торговую марку 4Active в бюро по патентам и товарным знакам США. Хотя никаких комментариев от автопроизводителя по этому поводу не последовало, можно сделать некоторые предположения относительно того, какую модель собираются назвать таким именем. Учитывая наличие в модельном ряду Тойоты внедорожника 4Runner, «родственное» название 4Active явно придумали для полноприводного автомобиля, однако более лёгкого и компактного — к примеру, кроссовера для активного образа жизни.

Более того, известно, что японцы уже готовятся к старту производства неизвестной новой модели на строящемся заводе в американском штате Алабама. Toyota 4Active может оказаться и серийной версией недавнего внедорожного концепта FT-4X, построенного на современной модульной архитектуре TNGA, но внешность которого явно намекала на FJ Cruiser. Если это окажется действительно так и концепт встанет на конвейер, то модель займёт нишу между нынешними кроссоверами C-HR и RAV4.

Источник Motor.