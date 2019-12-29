BMW откажется от мотора с четырьмя турбинами

Немецкая компания BMW планирует постепенно отказаться от использования дизельного мотора с четырьмя турбинами

В моторной гамме BMW пятой и седьмой серии, а также кроссоверов X5, X6 и X7 на сегодняшний день присутствует трёхлитровая дизельная «шестёрка» с четырьмя турбонагнетателями — такие автомобили обозначаются шильдиком M50d. Однако, как сообщает издание Bimmer Today, довольно скоро этот мотор отправят на пенсию: баварцы собираются от него отказаться из-за того, что он слишком сложный и дорогой, чтобы продолжать его выпуск. Инсайдеры в BMW утверждают, что летом 2020 года из ассортимента марки исчезнут модели M550d и M750d, а чуть позже с производства снимут X5, X6 и X7 с индексом M50d – сообщает Motor.

Двигатель, известный как B57D30S0, впервые появился в модельной линейке баварской марки в 2016 модельном году. Дизель с четырьмя турбинами развивает 400 лошадиных сил и обеспечивает как седанам, так и кроссоверам впечатляющую динамику при завидной экономичности. В краткосрочной перспективе у BMW не будет преемника для этого мотора, однако другие версии двигателя B57D30 с меньшим количеством турбин по-прежнему останутся доступны.