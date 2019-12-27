Chevrolet Tahoe начали выпускать в Узбекистане

Chevrolet Tahoe начали выпускать в Узбекистане
27 декабря 20:11 2019

На заводе компании UzAuto Motors организована сборка внедорожников Chevrolet Tahoe для рынка Узбекистана

Год назад концерн General Motors продал свою долю в совместном предприятии GM-Uzbekistan, после чего компания получила новое название UzAuto Motors. Однако сотрудничество американцев с местным автопромом не прекратилось: ассортимент выпускаемых в Узбекистане моделей пополнился внедорожником Chevrolet Tahoe.

Как сообщает Wroom.ru, автомобиль с бензиновым мотором V8 6.2 мощностью 426 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом начнут продавать в следующем году по цене от 517 млн сумов, что соответствует примерно 3,4 млн рублей. В России «Тахо» американского производства стоит как минимум 3,7 млн рублей.

Между тем, в Америке уже представлен Chevrolet Tahoe следующего поколения с новым дизайном и независимой задней подвеской вместо неразрезного моста. В США такие машины начнут продавать летом следующего года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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