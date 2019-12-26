На улицы Москвы в отсутствие снега вышла снегоуборочная техника

Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»
«Снегоуборочная техника на дорогах столицы очень удивила водителей и пешеходов. как так: техника есть, а снега нет?» — задался вопросом автор публикации.
Один из пользователей в комментариях предположил, что технику просто перегоняют из одного места в другое. Другой обратил его внимание на то, что коммунальщики едут по трассе, занимая все полосы и имитируя работу по уборке снега – об этом сообщает Рамблер.
«Надо же показать, что они при деле», — высказался третий.
Оказавшиеся в комментариях пользователи из других регионов в шутку попросили москвичей поделиться:
«Снег у нас есть, а техники нет».
В Москве и ранее замечали работу снегоуборочной техники в отсутствие снега. Так, весной 2019 года горожане сняли на видео снегоуборщик с работающим оборудованием, который ехал по бесснежной дороге.
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А как должны платить пожарнику:
От дежурства,
От количества пожаров???
Их дети должны радоваться любому пожару
в округе?
Отпугивают снег! Успешно. Уже на 200 млн.
Денис Степанов вообще-то про 200 млн фейк – но вы продолжайте 😀
Сергей Звягинцев Думаете, меньше?
Круто! Это ж демонстрация флага, как на флоте! Типа – не подходи!
А че ей простаивать, терять навык? Скребки должны изнашиваться!
На Яузе лопатами для снега всё утро убирали с тротуаров воду.Водители в пробке дружно поддерживали тетенек с вениками и лопатами))
Воруют, братцы! Мэрия Москвы, Московская городская Дума, вы перегрелись?
Удивляюсь, как они ещё свои любимые реагенты не распыляют, на сухой асфальт
Для удаления асфальта?
Опять парад мусоровозов?)
Шаманят, выстроились на парад снегоуборочной техники, вдруг природа снежок подкинет.
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