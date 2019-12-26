На улицы Москвы в отсутствие снега вышла снегоуборочная техника

Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»

На улицы Москвы в отсутствие снега вышла снегоуборочная техника
26 декабря 13:41 2019

Пользователи ВКонтакте из Москвы заметили на улицах столицы снегоуборочную технику, вышедшую несмотря на отсутствие снега

«Снегоуборочная техника на дорогах столицы очень удивила водителей и пешеходов. как так: техника есть, а снега нет?» — задался вопросом автор публикации.

Один из пользователей в комментариях предположил, что технику просто перегоняют из одного места в другое. Другой обратил его внимание на то, что коммунальщики едут по трассе, занимая все полосы и имитируя работу по уборке снега – об этом сообщает Рамблер.

«Надо же показать, что они при деле», — высказался третий.

Оказавшиеся в комментариях пользователи из других регионов в шутку попросили москвичей поделиться:

«Снег у нас есть, а техники нет».

В Москве и ранее замечали работу снегоуборочной техники в отсутствие снега. Так, весной 2019 года горожане сняли на видео снегоуборщик с работающим оборудованием, который ехал по бесснежной дороге.

Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»

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  Article "tagged" as:
Москваснегоуборочная техника
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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12 комментариев

  1. Самвел Самвелян
    26 декабря, 13:49 #1 Самвел Самвелян

    А как должны платить пожарнику:
    От дежурства,
    От количества пожаров???
    Их дети должны радоваться любому пожару
    в округе?

  2. Денис Степанов
    26 декабря, 13:51 #2 Денис Степанов

    Отпугивают снег! Успешно. Уже на 200 млн.

  3. Novitskiy Alexander
    26 декабря, 14:04 #3 Novitskiy Alexander

    Круто! Это ж демонстрация флага, как на флоте! Типа – не подходи!

  4. Александр Николаев
    26 декабря, 14:16 #4 Александр Николаев

    А че ей простаивать, терять навык? Скребки должны изнашиваться!

  5. Роман Очерашвили
    26 декабря, 14:16 #5 Роман Очерашвили

    На Яузе лопатами для снега всё утро убирали с тротуаров воду.Водители в пробке дружно поддерживали тетенек с вениками и лопатами))

  6. Андрей Смитиенко
    26 декабря, 14:19 #6 Андрей Смитиенко

    Воруют, братцы! Мэрия Москвы, Московская городская Дума, вы перегрелись?

  7. Дмитрий Михайлов
    26 декабря, 14:26 #7 Дмитрий Михайлов

    Удивляюсь, как они ещё свои любимые реагенты не распыляют, на сухой асфальт

  8. Alex Zhermunsky
    26 декабря, 14:36 #8 Alex Zhermunsky

    Опять парад мусоровозов?)

  9. Natalya Dikareva
    26 декабря, 14:37 #9 Natalya Dikareva

    Шаманят, выстроились на парад снегоуборочной техники, вдруг природа снежок подкинет.

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