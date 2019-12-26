На улицы Москвы в отсутствие снега вышла снегоуборочная техника Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»

Пользователи ВКонтакте из Москвы заметили на улицах столицы снегоуборочную технику, вышедшую несмотря на отсутствие снега

«Снегоуборочная техника на дорогах столицы очень удивила водителей и пешеходов. как так: техника есть, а снега нет?» — задался вопросом автор публикации.

Один из пользователей в комментариях предположил, что технику просто перегоняют из одного места в другое. Другой обратил его внимание на то, что коммунальщики едут по трассе, занимая все полосы и имитируя работу по уборке снега – об этом сообщает Рамблер.

«Надо же показать, что они при деле», — высказался третий.

Оказавшиеся в комментариях пользователи из других регионов в шутку попросили москвичей поделиться:

«Снег у нас есть, а техники нет».

В Москве и ранее замечали работу снегоуборочной техники в отсутствие снега. Так, весной 2019 года горожане сняли на видео снегоуборщик с работающим оборудованием, который ехал по бесснежной дороге.

Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»