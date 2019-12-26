Hyundai подводит итоги 2019 года

Компания Hyundai, эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, подводит предварительные итоги 2019 года

За 12 месяцев 2019 года планируется реализовать порядка 181 000 автомобилей, что на 0,5% больше, чем в 2018 году. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 105 600 реализованных автомобилей, что составит 58% от модельного ряда марки Hyundai. Эти показатели позволили сохранить компании Hyundai лидирующие позиции на рынке SUV. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке увеличилась до 10,3% (10% в 2018 году).

Высоких показателей продаж удалось достигнуть, в том числе, благодаря большому набору современных продуктов Hyundai. В 2019 году доля продаж в кредит выросла до 55% (против 50% в 2018 году): только по программе СТАРТ, позволяющей вдвое снизить ежемесячный платеж по кредиту, а также гарантирующей остаточную стоимость для всех моделей Hyundai в размере 50% от цены покупки через 3 года, – выдано 26 тыс. кредитов.

В декабре Hyundai и Совкомбанк запустили уникальный финансовый продукт – программу «Авторассрочка» по карте «Халва». Она позволяет приобрести любой новый автомобиль модельного ряда Hyundai в рассрочку на 12 месяцев без переплат и первоначального взноса с помощью карты «Халва». Поскольку переплата в рамках программы «Авторассрочка» отсутствует, стоимость автомобиля выплачивается равными частями на протяжении всего срока рассрочки. На сегодняшний день программой «Авторассрочка» воспользовались уже более 400 клиентов.

В 2020 году компания продолжит развивать программы и продукты в рамках Hyundai Finance и Insurance, которые можно будет оформить в том числе на сайте компании. Это позволит сделать финансовые и страховые услуги еще более доступными и удобными для клиентов.

Обновление модельного ряда

2019 год ознаменовался запуском на российском рынке суббренда N, который занимается производством спортивных автомобилей. Первой моделью, ставшей доступной в России, стал мощный Hyundai i30 N. Этот заряженный хетчбек, в основе которого лежат самые современные технологии, получил уникальный характер и узнаваемый дизайн – автомобиль имеет «каскадную» решетку радиатора и новый фирменный штрих в дизайне Hyundai. Логотип «N» символизирует «шикану», представляющую связку последовательных виражей, в которых автомобиль проходил тщательные испытания и показывал свои способности и возможности.

Автомобиль доступен в дилерских центрах пяти городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Казани, поскольку в этих городах сконцентрирована целевая аудитория для этой модели, а именно развитые гоночные сообщества.

Осенью Hyundai представила лимитированную серию кроссоверов Rock Edition, в которую вошли модели Creta, Tucson и Santa Fe, все – с полным приводом. Автомобили серии комплектуются новыми моторами и имеют знаковые отличия в экстерьере и интерьере. В частности, лимитированная серия модели Creta построена на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2.0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили Hyundai Tucson Rock Edition представлены двумя видами двигателей: 2.0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с с передним или полным приводом, а также новым 2.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом. Все кроссоверы серии имеют 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Santa Fe Rock Edition предлагаются с двумя вариантами двигателей: 2.2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. и новым 3.5-литровым бензиновым мощностью 249 л.с. Все Santa Fe Rock Edition имеют полный привод и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Также осенью на российский рынок вышло восьмое поколение Hyundai Sonata. Это первый седан бренда, созданный в соответствии с новой стилистикой «чувственной спортивности». Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера, систем безопасности, а также набора опций. Клиенту на выбор доступны два бензиновых двигателя — новый двигатель семейства Smartstream 2,5 MPi и Nu 2,0 MPi (будет доступен с 2020 года) — оба в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В России Hyundai Sonata доступна в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В день премьеры восьмого поколения Hyundai Sonata, 20 ноября, была запущена онлайн-платформа для его бронирования. Потенциальные покупатели могут зарезервировать автомобиль из находящихся в наличии, заказать его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования подписать договор на приобретение и внести предоплату.

Hyundai Mobility

Одним из самых знаковых событий в 2019 году стал запуск инновационного продукта компании Hyundai — приложение Hyundai Mobility по онлайн-подписке на авто. Для реализации проекта Hyundai Mobility в июле 2019 года была создана и зарегистрирована компания Hyundai Mobility Lab, получившая резидентство Инновационного центра «Сколково».

Подписка Hyundai Mobility — уникальный сервис, который меняет представление об использовании автомобиля. Изначально пользователи сервиса могли оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1, все в топовых комплектациях, при этом не беспокоясь о сопутствующих владению автомобилем процессах, как например, покупка и юридическое оформление, страхование, техническое обслуживание и др.

Самой популярной моделью в приложении стал кроссовер Hyundai Santa Fe: его выбрало около половины всех «подписчиков». Не меньшей популярностью пользуется Hyundai Tucson — его выбрали около 30% пользователей.

С момента запуска приложения действовал вариант подписки – Freedom (от 1 месяца до года). Получить автомобиль по подписке было возможно на территории официальных дилеров Hyundai в Москве. С декабря для клиентов в Москве стал доступен тариф Country, позволяющий взять по подписке автомобиль на срок от 1 дня до 1 месяца.

Следующим шагом в развитии Hyundai Mobility стало также расширение перечня моделей и запуск сервиса в Санкт-Петербурге. Так, для клиентов, выбирающих тариф Freedom, с конца декабря стала доступна новинка этого года – Hyundai Sonata, ее можно будет взять только на 12 месяцев, стоимость подписки – 49 900 ₽ в месяц.

Оформить автомобиль по подписке в Санкт-Петербурге можно будет с декабря. Для клиентов из этого города будут доступны тарифы Country (на выбор модели Creta и H1) и Freedom (модели Tucson, Santa Fe и Sonata).

Социальные проекты

Hyundai продолжает реализацию социальных проектов из разных сфер, в том числе культурной и образовательной. Так, в рамках сотрудничества с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского, которое продолжается с 2010 года, в ноябре запущен проект для подростков «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio». Это серия встреч молодых звезд классической музыки с юными поклонниками традиционного музыкального искусства в возрасте от 12 лет, которые будут проходить ежемесячно в имиджевой галерее компании – Hyundai MotorStudio на Новом Арбате. Также Hyundai вместе с Московской консерваторией уже пятый сезон продолжает проект «Большая музыка для маленьких» — музыкальные встречи для детей от 4 лет, проходящие в Рахманиновском зале консерватории и в Hyundai MotorStudio.

В декабре компания Hyundai стала лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития». Социально-образовательный проект для всей семьи «Безопасная дорога» занял второе место в номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития». Проект «Безопасная дорога» реализуется в дошкольных образовательных организациях и направлен на формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей, а также способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент в проекте «Безопасная дорога» принимают участие около 1 000 педагогов и 12 000 детей из 8 регионов России.