Подведены итоги работы комплексного телематического сервиса MAN Pride

MAN Pride — комплексная телематическая система, которая была представлена прессе и транспортному сообществу в июле 2019. За основу MAN Pride взята одна из наиболее популярных Российских телематических платформ, функционал которой был доработан по заказу МАН Трак энд Бас РУС

На сегодняшний день каждый автомобиль складской программы MAN в России подключается к платформе MAN Pride. С осени 2019 к системе могут подключаться не только грузовики, но и автобусы MAN. Первый комплект телематического оборудования для автобусов уже установлен и эксплуатируется одним из клиентов ООО “МАН Трак энд Бас РУС”.

Система постоянно развивается на основе обратной связи от клиентов, отвечая актуальным задачам и требованиям рынка. В ноябре 2019 стало доступно мобильное приложение MAN Pride, предназначенное для оперативного получения основной информации о состоянии парка. Приложение разработано для платформ Apple и Android и доступно для свободного скачивания в App Store и в Google Play.

В базовой версии сервиса MAN Pride был анонсирован набор отчетности по ключевым контролируемым параметрам ТС. Помимо классических, система содержит уникальные отчеты, например, отчет по эффективности вождения. По запросу клиентов (сегмент специальной техники) в базовый пакет добавлен отчет по работе коробки отбора мощности (КОМ) для анализа параметров ТС при работе гидроманипуляторов.

Другим примером расширения возможностей системы являются возможности контроля и управления рефрижераторной техникой. Для владельцев парков рефрижераторов добавлены набор оперативных инструментов контроля и аналитических отчетов на основе данных от температурного регистратора iQFreeze. Интеграция MAN Pride с iQFreeze позволяет контролировать в единой системе и состояние транспортного средства, и работу холодильного агрегата, и условия транспортировки термозависимых грузов. Данный функционал также доступен в базовом пакете системы.

В октябре 2019 года было проведено обучение ProfiDrive с использованием автобуса MAN Lion‘s Intercity, который оснащен системой спутникового мониторинга MAN Pride. Это позволило получить референсные значения эффективности вождения до и после проведения обучения. Экспертиза ProfiDrive и в дальнейшем будет использоваться для развития системы, в целом.

«Мы запустили телематическую платформу MAN Pride всего 5 месяцев назад, но уже сегодня более 2500 автомобилей марки MAN подключены к сервису и из них более 50% активированы нашими клиентами. В основном это ТС складской программы МТБР. Но хочу отметить, что наши крупные клиенты, например, WILDBERRIES и Великолукский Мясокомбинат, начали закупать заказные позиции MAN с подключенной системой MAN Pride. Несколько клиентов, в парках которых есть транспорт различных производителей, подключили к нашей системе автомобили других брендов. Мы планируем, что в 2020 году каждый новый грузовик и автобус марок MAN и NEOPLANE будут оснащены MAN Pride!» — говорит Павел Селев, коммерческий директор MAN Truck and Bus RUS.

Сегодня для подключения к сервису MAN Pride достаточно обратиться к официальному дилеру МАН — авторизованные центры теперь могут осуществлять монтаж и реализовывать сертификаты доступа к MAN Pride. Для этого проведены необходимое обучение и заключены соответствующие контракты.