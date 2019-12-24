Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России

Начало продаж новой модели запланировано на август 2020 года

JAC S7 – семиместный среднеразмерный кроссовер с трехрядной компоновкой салона. Автомобиль выделяется огромным набором комфортного оборудования и электронных систем безопасности и помощи водителю.

При длине 4790 мм и колесной базе 2750 мм JAC S7 располагает одним из самых просторных салонов в классе. Второй и третий ряды сидений складываются в пропорциях 60/40 и 50/50 соответственно, открывая широкие возможности по трансформации внутреннего пространства. Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях достигает рекордных 1358 л.

Полностью цифровая приборная панель представляет собой LCD-дисплей размером 12,3 дюйма. Всего предусмотрено три различных дизайна вывода информации – классический, спортивный и футуристический. Управление функциями медиасистемы возложены на центральный сенсорный дисплей. Помимо этого, JAC S7 снабжен проекционным HUD-экраном, отображающим основные показания на уровне ветрового стекла. В топовой комплектации кроссовер получит кожаный салон, мультифункциональный руль, навигацию, аудиосистему Infinity с девятью динамиками и сабвуфером, панорамную крышу со сдвижной секцией, передние кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. В списке оборудования – бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, система старт-стоп, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, электропривод багажника парктроники, камеры кругового обзора и прочее.

Переднеприводный JAC S7 оснащается исключительно бензиновыми двигателями с турбонаддувом стандарта Евро-5. Полуторалитровый агрегат развивает 174 л.с. и 250 Нм крутящего момента, двухлитровый – 190 л.с. и 300 Нм соответственно. В трансмиссии – механическая шестиступенчатая коробка передач, либо 6-позиционный автомат DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Подвеска полностью независимая, задняя выполнена по многорычажной схеме. Тормоза всех колес – дисковые.

Автомобиль оборудован шестью подушками безопасности, ABS/EBD/ESC производства TRW, системами мониторинга слепых зон BSD, предупреждения о сходе с полосы движения LDW, ассистентами трогания на подъеме HAC и спуске с горы HDC, Auto hold системой аварийного торможения при возникновении препятствия спереди.

Сборка JAC S7 для российского рынка будет налажена в Казахстане на заводе СарыаркаАвтоПром. Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж.

Помимо флагманской модели, в 2020 году гамму легковых автомобилей JAC в России пополнит компактный кроссовер JAC S4 (ожидаемый срок – не ранее октября-ноября 2020 г). Также ведется работа по подготовке к выводу на российский рынок электромобиля JAC iEVS7. Нынешняя линейка, состоящая из кроссоверов JAC S3, JAC S5 и пикапа JAC T6 останется в продаже и в следующем году.