УАЗ показал шестиколесный Patriot

УАЗ показал шестиколесный Patriot
23 декабря 19:11 2019

УАЗ разместил на своей официальной странице в соцсетях фото необычного УАЗ Пикап. Автомобиль предназначен для использования в пожарных частях. Внедорожнику удлинили колесную базу, добавили третий мост на рессорах и увеличили грузоподъемность

Завод решил напомнить о своей аварийно-спасательной машине с длинным индексом 236382, которую разработала компания УАЗ-Спецавтомобили и впервые показала еще в 2014 году. Комплекс доработок увеличил грузоподъемность пикапа до 1300 кг, что позволило установить на машину 1000-литровый бак с водой и пожарное оборудование, сохранив при этом пятиместную кабину. Под капот пикапа установили 2,2-литровый наддувный «дизель» мощностью 110 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» – как сообщил АвтоВзгляд.

Шестиколесный УАЗ успешно прошел испытания в одной из пожарных частей Ульяновска, но в серию модификация так и не пошла, а затем проект свернули. Сейчас единственный образец шестиколесного УАЗа находится в мастерской КБ Смирнова. Его отреставрировали и переоснастили. Это может говорить о том, что у проекта появилось какое-то будущее.

Напомним, что скоро, УАЗ Пикап, вслед за Патриотом, получит автоматическую трансмиссию.

УАЗ показал шестиколесный Patriot

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Волков Михаил
    23 декабря, 19:15 #1 Волков Михаил

    Ты смотри! И диски ещё не ржавые. Эвона как!

  2. Gold Lion
    23 декабря, 19:17 #2 Gold Lion

    Интересно, а он 6*6 ?

  3. Shchukin Denis
    23 декабря, 19:25 #3 Shchukin Denis

    С четырьмя то может сначала сделать по нормальному, а?

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